Sant Llorenç nomenarà aquest dimecres Rafel Nadal fill adoptiu del municipi per la seva ajuda en les inundacions de 2018

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar farà aquest dimecres un ple extraordinari en què nomenarà el tennista Rafel Nadal fill adoptiu del municipi, en reconeixement a la seva ajuda durant les inundacions de 2018.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, Nadal va lliurar al consistori una aportació d'un milió d'euros per als afectats per la torrentada, en què varen morir 13 persones. L'Ajuntament ha indicat que la de Rafel Nadal va ser la major aportació que ha rebut el municipi per aquesta causa.

El reconeixement com a fill adoptiu ja havia estat publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat en 2020 i es formalitza ara en un ple amb l'assistència del tennista.

Encara que l'acte serà obert al públic, s'ha limitat l'aforament. La proposta serà presentada per la regidora d'Esports, Antònia Bauçà.