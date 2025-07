Nova Editorial Moll i Institució Francesc de Borja Moll expressen el seu condol per la mort de Xesc Moll, ànima del segell creat per son pare fa 90 anys

Nova Editorial Moll i la Institució Francesc de Borja Moll volen expressar el seu condol per la mort de Francesc Moll i Marquès, ‘Xesc’ Moll, qui va ser continuador de la feina excepcional encetada per son pare, Francesc de Borja Moll, i ànima del segell editorial fundat per aquest fa més de 90 anys, el 1934, continuada fins als nostres dies tant per la Institució Moll com per Nova Editorial Moll.

Xesc Moll va ser gerent de l’editorial Moll des del 1967 fins al seu tancament, el 2015, arran de les dificultats econòmiques que sacsejaren la producció cultural en aquells anys, mantenint encesa la llum del seu pare, tot i les dificultats de tota casta, en favor de la cultura en llengua catalana. Va fer possible, així mateix, gràcies a la seva col·laboració incondicional des del primer moment, la represa de l’històric segell, ara com a Nova Editorial Moll, gràcies a l'associació cultural que porta el nom de son pare. Nascut a Palma el 1937, Francesc Moll i Marquès, llicenciat en Ciències Econòmiques, fou també un activista incansable en favor de la llengua catalana, del patrimoni històric i del Medi Ambient, essent fundador i president del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). Nova Editorial Moll i Institució Francesc de Borja Moll han volgut expressar el seu suport i afecte a la seva família per la pèrdua de qui ha estat referent imprescindible de la cultura en llengua catalana al llarg de mig segle.