Aquest divendres ha mort el dissenyador i investigador Marc Masmiquel Mendiara a l’edat de 53 anys, a causa d’un càncer.

Actualment era coordinador de l’Observatori de Sostenibilitat de Mallorca Preservation, una fundació creada el 2017 per la preservació del medi ambient de Mallorca.

Masmiquel va estudiar psicologia i filosofia política i, alhora, va començar a interessar-se en la sostenibilitat del planeta. El 1996 va conèixer el científic estatunidenc Noam Chomsky, el qual el va dur a reflexionar sobre la relació que hi ha entre el desenvolupament i els impactes socials i ambientals. Va entrar a treballar en programes de cooperació internacional, i des d’altres països va poder conèixer de primera mà la magnitud d’algunes pràctiques nocives per la naturalesa.

A Mallorca va fundar el seu propi estudi de disseny i investigació: We Are Lab, un laboratori d’innovació format per dissenyadors, enginyers, científics i investigadors centrat en la innovació social, ambiental i tecnològica. Masmiquel defensava el progrés tecnològic en l’economia circular, la cerca d’alternatives al plàstic i la regeneració de la diversitat marina.

Va fer conferències i ressenyes de llibres de literatura científica i ecològica per a la premsa. Al llarg de la seva vida va col·laborar amb l’Associació Espanyola d’Avaluació d’Impacte Ambiental i va exercir de consultor de la Unesco en temes oceanogràfics, des d’on va explicar que una hectàrea de posidònia captura monòxid de carboni i genera més oxigen que 15 hectàrees de selva amazònica.

Entre les seves iniciatives va destacar Nereidas, un pla per regenerar la biodiversitat marina mitjançant esculls artificials fabricats amb impressió 3D, i amb el qual va ser reconegut amb el premi del Cercle d’Economia de Mallorca; i el projecte Filaments sostenibles, també guardonat amb un premi, el d’Economia Circular del Consell de Mallorca.

Des del Museu Marítim de Mallorca han emès un missatge de condol i han recordat que Masmiquel va fer possible la primera exposició itinerant del museu: Mestres d’aixeta de butxaca.