S'ha mort a 89 anys Bartomeu Anguera Sansó, president honorífic del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears i figura clau del col·lectiu veterinari

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) lamenta profundament la mort de Bartomeu Anguera Sansó (Palma, 7 de setembre de 1935), president honorífic de l’entitat, a 89 anys d’edat, que deixa una empremta inesborrable en el col·lectiu veterinari de les Illes.

Doctor en Veterinària i llicenciat per la Universitat de Saragossa, Anguera va presidir el COVIB durant 25 anys, període en què impulsà una transformació profunda del Col·legi i el situà com a referent institucional. També va ser vicepresident del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya, des d’on defensà activament els interessos de la professió a nivell estatal.

En l’àmbit professional, desenvolupà una trajectòria extensa i compromesa amb la sanitat animal i la gestió ramadera. En els anys 50 i 60 amplià estudis a l’estranger i s’especialitzà en selecció i millora ramadera, matèries sobre les que publicà diversos llibres al llarg de la seva vida. Va ser cap provincial de Producció Animal de Balears, director de l’antic Institut de Biologia Animal (Ibabsa), i cap de servei de Ramaderia, entre altres responsabilitats públiques.

Després de la seva jubilació el 2005, va continuar vinculat a nombrosos projectes d’investigació, tant propis com col·lectius, i també al Col·legi, en el qual presidí durant molts d’anys el col·lectiu de jubilats, promovent la seva dinamització. La seva aportació va ser fonamental per a la investigació històrica i la documentació del Llibre del Centenari del COVIB, i també va exercir com a president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

El president del COVIB, Ramon Garcia, ha destacat la importància d’Anguera dins i fora de la institució: «Ha estat una referència per a tota la professió, tant en l’àmbit professional com personal. Particularment, em reclutà per a la seva junta durant el seu darrer mandat com a president, i va ser un exemple de lideratge i un mirall del que aprendre. Amb una inquietud infinita i una predisposició constant, sempre es podia comptar amb ell. Va canviar la concepció col·legial dels veterinaris i va modernitzar el COVIB. La seva figura perdurarà com un exemple d’entrega i visió».

El COVIB expressa el seu condol a la família i amics, i fa extensiu «el reconeixement de tot el col·lectiu a qui fou una de les seves figures més destacades i estimades».