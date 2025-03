Ha mort el músic Hugo Sócrate

El músic guitarrista i percussionista d’origen argentí establert a Mallorca des dels anys setanta, Hugo Sócrate, ha mort aquest divendres, 14 de març.

Hugo Sócrate, músic molt complet, molt conegut conegut i molt reconegut, va néixer a l'Argentina, però es va criar als Estat Units d'Amèrica i després va instal·lar-se definitivament a Mallorca.

Com a músic ha liderat projectes com Funky Time ha col·laborat amb molts projectes musicals de l'escena local, com Música Nostra, Víctor Uris, Miquela Lladó, Daniel i la Quartet de Baño Band o Antonio Vega.

Guitarrista i percussionista, Hugo Sócrate és un dels noms que sempre ha estat en les programacions musicals d'espais independents de Mallorca sobretot de Palma. També va fer molta feina com a músic d'estudi, amb Toni Pastor.