40 anys de l'atac terrorista dels serveis secrets francesos contra el Rainbow Warrior, vaixell de Greenpeace

El 10 de juliol de 1985, en el port d'Auckland, Nova Zelanda, una embarcació de l'organització ambientalista de renom mundial Greenpeace va ser destruïda per dues explosions. La nau, anomenada Rainbow Warrior, estava a punt de salpar cap a Mururoa, a la Polinèsia Francesa, per a encapçalar una protesta contra les proves nuclears que realitzava França en el Pacífic Sud. Aquesta nit, un atemptat coordinat pels serveis d'intel·ligència francesos va acabar amb la vida del fotògraf Fernando Pereira, que treballava per a Greenpeace. Aquest fet va marcar una fita en la història de l’ecologisme internacional.

Aquest dijous s’han complit 40 anys de l'atac contra el vaixell de Greenpeace, el Rainbow Warrior. Segons ha recordat l'organització, el vaixell va ser bombardejat en el port d'Auckland (Nova Zelanda) per agents del Govern francès, causant la mort del fotògraf Fernando Pereira.

«L'atac que va patir el Rainbow Warrior va ser un intent deliberat de silenciar les protestes antinuclears en el Pacífic i frenar l'activisme. No obstant això, no sols no ho varen aconseguir, sinó que es va desfermar una onada d'indignació global i va donar impuls a Greenpeace», ha assegurat.

«Aquest aniversari no és una celebració, sinó un moment per a recordar a Fernando Pereira i a la tripulació del Rainbow Warrior, així com la missió que els va portar al port d'Auckland en primer lloc», ha assenyalat el director executiu de Greenpeace Internacional, Mads Christensen.

Així mateix, ha lamentat que fa quaranta anys, el Govern francès «va intentar intimidar a activistes pacífics amb bombes». «No sols van intentar enfonsar un vaixell: varen intentar enfonsar un moviment, atacar l'activisme i silenciar la veu de l'esperança», ha assenyalat.

També ha subratllat que quatre dècades després de l'atac, els temes que van portar al Rainbow Warrior al Pacífic continuen sent crítics i encara no estan resolts.

Enguany, Greenpeace va viatjar a les illes Marshall per a realitzar proves científiques i documentar de primera mà la «devastació contínua i els impactes» en la salut derivats de les proves nuclears, segons ha explicat Christensen.

«Quaranta anys després que aquestes proves enverinassin les seves llars, les comunitats continuen exigint justícia», ha afegit.

«L'activisme és avui més necessari que mai»

La responsable de Campanyes de Pau i Desarmament de Greenpeace en l'Estat espanyol, Valentina Carvajal, ha apuntat que en un món «cada vegada més amenaçat per les guerres, la crisi climàtica i de biodiversitat, l'activisme és avui més necessari que mai».

Finalment, l'organització ha advertit que en ple 2025 la societat civil a tot el món «es continua enfrontant a la violència i repressió».

«A les bombes i les bales s'hi han sumat demandes SLAPP (una arma jurídica utilitzada per les grans empreses petrolieres o contaminants per a silenciar activistes, periodistes que denuncien injustícies). D'aquesta manera, al sabotatge físic se li han unit atacs dissenyats per a portar a la fallida a les organitzacions, però l'objectiu final continua sent el mateix», ha conclòs.