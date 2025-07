El servei de neteja retira prop de 7,8 tones de residus del litoral balear durant el mes de juny

El servei de neteja del litoral, coordinat per l’empresa pública PortsIB, adscrita a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, ha recollit un total de 7.794,08 quilos de residus de les costes de les Illes Balears durant el mes de juny de 2025. Aquesta xifra representa una mitjana diària de 259,80 quilos i reflecteix la feina constant de les 23 embarcacions que participen en la campanya d’enguany: 15 embarcacions de platja i 8 de litoral, repartides entre les quatre illes.

Per illes, Mallorca ha estat la que ha concentrat més residus aquest mes, amb 3.847,10 quilos recollits, seguida d’Eivissa amb 2.106,30 quilos, Menorca amb 977,08 quilos i Formentera amb 863,60 quilos. Les embarcacions de platja, dissenyades per operar en zones poc profundes, i les de litoral, amb capacitat per allunyar-se fins a cinc milles de la costa, han treballat durant els 30 dies del mes a totes les illes.

Pel que fa als materials recollits, el plàstic ha representat el 53,58 % del total, seguit de la fusta (30,22 %) i de la vegetació (6,78 %). També s’han retirat residus orgànics, oli i altres materials diversos.

A més de la recollida ordinària, es varen dur a terme actuacions especials per retirar residus voluminosos o respondre a incidències. A Mallorca, es varen recuperar dues embarcacions a la deriva, un motor foraborda i es va assistir una persona malalta. A Menorca, es varen retirar plàstics, pals i una tortuga ferida. A Eivissa, es varen localitzar trossos de plàstic i una boia a la deriva. A Formentera, es varen recollir un palet i una petita embarcació a la deriva.

Durant aquest mes es varen atendre quatre avisos, tres d’ells gestionats en col·laboració amb Salvament Marítim i el servei d’emergències 112, i un més a instàncies d’institucions o particulars.

La campanya de neteja del litoral continuarà activa fins al 30 de setembre.