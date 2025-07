El refugi de Galatzó presenta la seva nova sala multifuncional

El conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard, ha inaugurat aquest dimecres, 9 de juliol, la nova sala multifuncional del refugi de Galatzó, a Calvià. Es tracta d’un nou espai diàfan amb superfície útil de 266 metres quadrats que es destinarà a la celebració de reunions, conferències i esdeveniments relacionats amb la cultura i el medi ambient. Durant l’acte, Bestard ha estat acompanyat del director insular de Medi Ambient, Luis Rubí, i del coordinador de la Unitat de Refugis del Consell de Mallorca, Toni Salom, a més de personal que treballa en aquest alberg de muntanya.

Pedro Bestard ha destacat «la importància d’aquesta nova sala per promoure la celebració d’una gran varietat d’activitats i tallers en un entorn natural excepcional». «Consideram que és un lloc ideal per celebrar-hi tota classe d’esdeveniments, remarcant la riquesa mediambiental i paisatgística de la finca pública de Galatzó», ha afegit el conseller de Medi Ambient.

Projecte d’habilitació de la sala i nou bany adaptat

El projecte de condicionament ha inclòs la instal·lació de mobiliari, dotat amb una taula de conferències amb cinc cadires, a més d’unes altres 100 cadires i 50 taules per als assistents; i també s’ha dotat la sala d’equipament audiovisual.

El cost del projecte d’adequació i condicionament de la sala multifuncional del refugi ascendeix a 42.726 euros. De manera paral·lela al condicionament del nou espai polivalent, s’han dut a terme les obres de reforma d’un bany totalment adaptat annex a la sala multifuncional. El pressupost de licitació ha estat de 44.081 euros i s’ha executat en catorze setmanes. El finançament d’aquest nou bany ha anat a càrrec dels fons europeus Next Generation, del Ministeri d’Indústria i Turisme.

Cal assenyalar que la xarxa de refugis que gestiona el Consell de Mallorca està composta per set establiments So n’Amer, Tossals Verds, Muleta, Can Boi, Pont Romà, Coma d’en Vidal i Galatzó, situats en finques públiques i que ofereixen una capacitat total de 268 places.