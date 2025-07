El pacte PP-Vox preveu que Establiments multipliqui per quatre els seus habitants: assemblea per aturar-ho

Establiments, actualment, té prop de 3.000 habitants. Si PP i Vox aconsegueixen complir els seus plans, en pocs anys passaria a tenir-ne 12.000. I això sense augmentar els serveis públics educatius, sanitaris…

Dimecres, 9 de juliol, a les 19.00 hores, al Casal de barri d'Establiments (carrer d'Esporles, 74), es farà una assemblea per parlar d’aquesta qüestió.

L’assemblea està convocada per diferents col·lectius, persones i associacions de barris de Palma, però la convocatòria s'estén «a tots els mallorquins i mallorquines (excepte partits polítics)».

Els organitzadors destaquen que «després de la concentració d’unes 500 persones davant el Parlament per mostrar el rebuig frontal a la llei que, via decret, PP-Vox varen aprovar per trinxar urbanísticament Mallorca i permetent la construcció en sòl rústic» i «davant d’aquesta agressió urbanística», «l'organització i mobilització popular, coordinada i unificada és la clau per fer front i aturar el projecte macrourbanitzador».