GOB Menorca adverteix: «Cala Corb no pot ser un abocador»

El passat divendres 4 de juliol, una gran grua que operava a cala Corb, al port de Maó, anava abocant pedres i terres cap a la part central de la cala. Aquesta és una nova agressió ambiental que se suma a les polèmiques anteriors que ha tingut l’obra en qüestió. Els veïns des Castell que passejaven per la zona no podien donar crèdit a què estaven veient. Un camió feia viatges de materials des del carrer Fontanilles i els dipositava damunt del moll de recent creació de cala Corb. Allà, una grua de braç llarg els recollia i abocava a la part exterior d’una cortina 'antiturbidesa', a uns 10 metres del moll.

Aquesta cortina, per tant, servia perquè els llims no anessin cap al moll, però no evitava que tot el material en suspensió es traslladàs cap a la part central de la cala i cap a la resta del port. D’aquesta manera, l’impacte de cobriment per fang de praderies, fons rocosos i hàbitats bentònics haurà estat altament probable. La Llei considera infracció molt greu l’abocament de materials que provoquin alteracions ambientals sobre el medi.

Cal recordar que les obres del moll han estat aturades cinc anys perquè els primers abocaments de roques ja es van fer de manera descontrolada i canviant sobre la marxa les condicions del contracte d’obres. Aquelles camionades de roques van desfer una colònia de corall protegit.

Autoritat Portuària, l’òrgan que gestiona el port de Maó, continua sense tenir en compte que Maó és un port natural, on hi ha hàbitats i espècies sota protecció, així com que es tracta de la zona arrecerada més gran de Menorca i fa funcions d’alevinatge i reproducció importants a escala d'illa.

Per això, el GOB ha demanat poder veure el detall del projecte d’obres vigent.