Els productors ecològics demanen una resposta més contundent per a aturar l’expansió de noves plagues i espècies invasores

L’Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) vol denunciar la preocupant situació que viu l’illa davant l’entrada i expansió de noves plagues i espècies invasores, moltes de les quals posen en risc l’activitat agrària, la biodiversitat i l’equilibri dels nostres agroecosistemes.

La més visible i mediàtica de totes aquestes problemàtiques actualment són les serps invasores, que ja han colonitzat àmplies zones de l’illa i han desbordat per complet les possibilitats de control del COFIB. La seva presència genera alarma entre la població per l’animadversió que causen, així com pel risc que suposen per a la fauna autòctona.

No obstant això, apunten que les serps són només la punta de l’iceberg. El problema és molt més profund i sistèmic: en la darrera dècada han entrat una gran quantitat de noves plagues a Mallorca i afecten cultius agrícoles i ramaderia, en alguns casos de forma molt impactant. La llista és molt extensa: Tuta absoluta (afecta tomatigueres, especialment), Xylella fastidiosa (ha causat una gran mortandat d’ametlers, figueres i vinya), la vespa asiàtica i la Vespa orientalis (greu problema per al sector apícola i els pol·linitzadors), el mosquit verd (debilita cep i compromet producció), Scirtothrips aurantii (amenaça els cítrics), Xylosandrus compactus (escarabat que afecta nombrosos arbres), entre d’altres, amb afectacions indirectes com les mateixes serps, l’ós rentador (mapache), el morrut vermell, etc.

«Ser una illa hauria de ser un factor favorable a l’aïllament d’aquestes plagues, però no és així. De fet, no existeix altra illa mediterrània on s’estigui donant aquesta situació. Les raons tenen a veure amb la gran pressió humana que tenim com a territori, el canvi climàtic, i uns controls fronterers i interns que semblen ser absolutament insuficients a l’hora de prevenir noves introduccions. A banda, les mesures i equips necessaris per a contenir l’expansió d’aquestes noves plagues estan desbordats. Segons els experts, una vegada aquestes espècies s’estableixen, la seva erradicació és pràcticament impossible. Per això, la millor estratègia és la prevenció, el control i l’actuació immediata», expliquen.

Per tot això, des d’APAEMA, demanen a les administracions:

Reforçar el COFIB, l’IRFAP i la UIB amb recursos humans i econòmics suficients per a atendre aquesta nova realitat.

Millorar els protocols de control a ports i aeroports, especialment pel que fa a plantes, terres, animals i materials biològics.

Constituir una mesa de seguiment específica dins la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi natural, amb participació del sector agrari, científic i ambientalista, per a monitorar l’evolució d’aquestes espècies i planificar mesures conjuntes.

Per a donar més informació al sector, APAEMA ha organitzat recentment una xerrada en línia que tractà sobre les serps invasores i com es poden combatre des del sector primari. Per altra banda, dissabte, 5 de juliol, s’ha celebrat la XIV Jornada tècnica d’apicultura ecològica, en la qual una ponència s’ha dedicat a donar a conèixer una eina digital per a fer front a les vespes invasores.