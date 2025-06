Denuncien que el nou aparcament de Cala sa Nau funciona sense llicència d’activitat

Més per Mallorca i el Bloc per Felanitx han denunciat davant l’Agència de Defensa del Territori l’aparcament que l’Ajuntament de Felanitx ha instal·lat al camí d’accés a Cala sa Nau per no comptar amb la llicència d’activitat preceptiva que marca la llei.

El consistori, en mans del PP i el Pi, després de desistir de la legalització de l’antic aparcament, que es trobava dins una àrea catalogada com a ANEI, va iniciar els tràmits per a arrendar una nova parcel·la per a encabir els vehicles que, sobretot durant els mesos d’estiu, col·lapsen els accessos a la platja de Cala sa Nau.

Des del Bloc es fa èmfasi que aquest nou aparcament du gairebé un mes en funcionament quan el contracte de lloguer no fa encara una setmana que ha estat signat i que, en no comptar amb una llicència d’activitat que n’habiliti el seu ús com a pàrquing, es tracta a hores d’ara d’una activitat il·legal en sòl rústic. També s’afirma que l’equip de govern és plenament coneixedor de la situació irregular i, que així i tot, ho permet i ho tolera.

Així mateix, es vol posar de manifest que no s’han fet els informes d’impacte ambiental pertinents, la qual cosa és extramadament greu, tenint en compte que una part de la parcel·la s’ubica en sòl catalogat com a àrea d’alt risc d’incendis. Al mateix temps, l’Ajuntament no ha restringit l’aparcament a la vorera del camí, per la qual cosa l’ús de l’aparcament, amb capacitat per a gairebé 200 vehicles, augmenta la pressió i la massificació que pateix aquest espai natural durant els mesos d’estiu. Tampoc no s’ha previst l’impacte negatiu sobre els veïnats, que hauran de patir el previsible augment del tràfec, renous i acumulació de fems que es produirà.

Des de Més per Mallorca i el Bloc per Felanitx també es vol denunciar que les presses que ha mostrat l’equip de govern felanitxer per a obrir al públic aquest nou aparcament són «exclusivament atribuïbles al tracte de favor que sempre han tengut amb l’empresa concessionària del xibiu de Cala sa Nau, únics interessats en l’obertura immediata del pàrquing».