Un centenar de persones demanen a Llucmajor el tancament de la granja avícola

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte a Llucmajor per exigir el tancament de la granja avícola denunciada.

El portaveu de Satya Animal Enrique Gimeno ha recordat que la concentració d'aquest dissabte es va convocar després de la denúncia interposada per aquesta entitat i Arde davant la Fiscalia contra una granja avícola situada a Llucmajor, a Mallorca, per suposadament tenir als animals convivint amb rates, cadàvers i una brutícia extrema.

Gimeno ha considerat que «les autoritats haurien d'haver actuat molt abans i de manera més contundent» en relació a la granja avícola denunciada. Doncs, per al portaveu de Satya Animal «no és suficient» que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural vagi a tramitar vuit sancions contra la granja de gallines de Llucmajor, que podrien ascendir fins als 420.000 euros, i hagi decretat el tancament d'una de les naus de les sis que té.

Menys encara, ha afegit el portaveu de Satya Animal, quan «hi ha hagut una mala praxi general» en la granja avícola denunciada, com, segons les seves paraules, «s'ha pogut demostrar», en constatar-se que les imatges gravades per les entitats ecologistes «coincideixen» amb les preses pels tècnics en la inspecció realitzada per la Conselleria dimarts passat en les instal·lacions de Ses Cisternetes.

En aquest sentit, el centenar de persones que aquest dissabte s'han concentrat a Llucmajor, convocades per Satya Animal, la plataforma Stop macrogranja Llucmajor i veïns del municipi, han exigit el tancament total de la granja avícola denunciada.

Així mateix, han criticat la quantitat de les multes, considerant que són «insuficients» i que «no solucionen el problema». També, que, malgrat la immobilització dels ous en producció o que estiguessin en el magatzem procedents de la nau de la granja clausurada, «encara no s'hagi fet res» per part de les administracions per a retirar de supermercats, restaurants i hotels els ous que embeni aquesta granja i que es comercialitzen.

En relació a això últim, cal precisar que quan els ous passen a la cadena alimentària, l'autoritat competent per a retirar-los seria la Conselleria de Salut.

Fonts de la Conselleria de Salut consultades per Europa Press han assegurat «estar pendents dels resultats de les analítiques de les mostres preses» dimarts passat en la inspecció a la granja avícola denunciada per si calgués adoptar alguna mesura sobre aquest tema. No obstant això, han aclarit que «fins a la data en els resultats de les mostres dels ous analitzats d'aquesta granja no s'havia detectat res que no estàs bé en salut pública».

Finalment, sobre que el tancament d'una nau de la granja avícola denunciada suposarà el sacrifici de les més de 20.000 gallines que albergava, Gimeno ha afirmat que malgrat «entendre els protocols» «com a societat moderna, hauria de donar-se un altre tracte als animals».