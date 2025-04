MÉS reclama al Govern espanyol la cessió total de la finca de Raixa al Consell de Mallorca

El diputat de MÉS, Vicenç Vidal, i el portaveu de la formació al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, han presentat una bateria d’iniciatives perquè la institució insular obtengui el cent per cent de la titularitat de la finca de Raixa. La proposta serà debatuda tant Congrés espanyol com al Consell amb l’objectiu que el govern espanyol cedeixi la seva part. De fet, Alzamora ha recordat que el Consell se n’ocupa en exclusiva de la gestió tot i només ser el propietari d’una tercera part. Així consta als diferents acords signats després de la compra de la finca per part del Consell de Mallorca i l’extinta Fundación Parques Nacionales (ara Fundación Biodiversidad) l’any 2001.

El darrer conveni va caducar fa uns mesos i, segons ha assenyalat Alzamora, «no consta cap gestió per part del pacte PP-Vox al respecte». Així, el portaveu ha remarcat que «abans de renovar qualsevol conveni o acord de col·laboració el Consell de Mallorca hauria de repensar el futur de la finca de Raixa, integrada parcialment en la Xarxa Natura 2000 i situada dins dels àmbits territorials del paratge natural de la Serra de Tramuntana i del Paisatge Cultural declarat com a tal per la UNESCO».

En concret, Alzamora ha explicat que no disposar del cent per cent de la titularitat ha comportat dificultats per a accedir a determinades subvencions europees per a continuar conservant els valors naturals, patrimonials i paisatgístics d’una finca que a més està declarada BIC». Segons Alzamora, «obtenir el cent per cent de la titularitat no només seria una bona manera de celebrar els 25 anys de la seva adquisició per part de les administracions públiques sinó una oportunitat per accedir a noves fonts de finançament per millorar la finca, la seva gestió i acostar-la a tots els mallorquins».

De moment, i davant l’immobilisme al respecte per part del govern de Llorenç Galmés, MÉS ha registrat una moció que serà debatuda la setmana que ve al ple del Consell. Paral·lelament, el diputat Vicenç Vidal traslladarà la iniciativa al Congrés espanyol. A més, Vidal ha avançat que també traslladarà personalment al Secretari d’Estat de Medi Ambient (organisme del qual depèn la Fundació propietària de Raixa) la qüestió durant una reunió que ja ha sol·licitat. Segons Vidal, «entenem que es tracta d’una petició justa. El Consell ha demostrat en els darrers anys ser un bon gestor de Raixa i ara cal assumir en solitari el seu futur», ha conclòs.