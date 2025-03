El GOB denuncia la incoherència i la manca de criteri del Govern a l'hora de modificar les Reserves Marines

Durant el mes de febrer, la Direcció General de Pesca va posar a informació pública dos projectes de Decret per regular dues reserves marines de Mallorca. Per una banda, la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera, que finalment el passat 11 de març es va publicar al BOIB com a Decret, i per l’altra, la Reserva Marina de les illes del Toro i Malgrats, que apareix amb un nom nou: el de RM del Ponent de Mallorca.

Pel que fa a la RM del Freu de Sa Dragonera, el GOB ja va compartir les seves peticions davant la proposta de regular la velocitat de navegació dins la reserva i de crear una Zona d’Alta Protecció (ZAP) al voltant dels Illots Calafats. En el tràmit d’informació pública, varen presentar al·legacions, ja que no es varen incloure les seves propostes. El mateix ha passat amb les aportacions que varen fer per la nova reserva marina, «Ponent de Mallorca», on també hem presentat al·legacions.

El Govern està introduint canvis en la regulació i protecció de les reserves marines que, a primer cop d’ull, semblen avanços positius, però que en realitat generen una falsa sensació de protecció i millora en la gestió de les activitats, quedant-se a mitges i creant una gran incoherència.

Pel que fa a la RM del Freu de Sa Dragonera, el GOB considera que s’ha perdut una oportunitat important per a millorar la gestió de l’espai, on es pogués incrementar la biomassa de les espècies i regenerar zones com els Illots Calafats. No obstant això, el canvi proposat de RM del Toro i Malgrats a RM Ponent «és inacceptable», han remarcat. «Aquest canvi suposa un retrocés amb pèrdua d’hàbitats protegits, reducció de la superfície protegida, accés a majors impactes i, sobretot, cap justificació fonamentada», expliquen des del GOB Mallorca.

* Imatge 1: Límit de la Reserva Marina de les Illes del Toro i Malgrats (en vermell) i de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca (en blau), a dins, límit de les Zones d’Alta Protecció (en verd)

* Imatge 2: Límit de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera (en blau), límit de les Zones d’Alta Protecció (en vermell). Font: Wooboat.

Manca de coherència en la regulació de la velocitat de navegació

Tot i felicitar la Direcció General per abordar la problemàtica del trànsit marítim, el GOB lamenta que no ho hagi fet a totes les zones on era necessari. Expliquen que el trànsit genera renou submarí que afecta la biodiversitat marina i també suposa un perill per a la seguretat de les persones que realitzen activitats al mar, com el bany, el busseig, l‘snorkel, el paddle surf o el piragüisme.

En la RM de Dragonera s’ha establert una velocitat de navegació entre 4 i 10 nusos, independentment de si es tracta d’una zona amb majors o menors restriccions per a la pesca. En canvi, en la nova RM del Ponent de Mallorca, que s’estén fins a l’Illa del Sec, la limitació de velocitat només s’aplica en dues zones: al voltant de les Illes Malgrats i el Toro. A la resta de la reserva, no hi ha cap restricció.

*Imatge 3: Trànsit d’embarcacions d’esbarjo amb AIS (llanxes, iots, velers), durant el 2023. La línia vermella és la delimitació de l’actual RM de les illes del Toro i Malgrats. Font Wooboat.

«Si observam el mapa, veiem com el trànsit d’embarcacions en la zona és molt intens, generant un renou submarí elevat. No s’entén com, si es crea una zona d’alta protecció al voltant de l’Illa del Sec, no s’hi limita la velocitat. A qui respon aquesta protecció? Recordem que l’any passat es volia projectar un circuit de motos aquàtiques ben a prop, fet que demostra que es tracta d’una zona vulnerable que necessita reduir les pressions per poder-se recuperar. Per això, demanam que la velocitat de navegació estigui limitada dins la ZAP de l’Illa del Sec i en el conjunt de la reserva marina», expliquen des de l’entitat mediambientalista a partir de la clara i evident imatge que mostra el dens trànsit que reporten moltes zones protegides de Mallorca.

Confusió en el concepte de Zona d’Alta Protecció (ZAP)

Un altre punt preocupant, segons el GOB, és la interpretació errònia que fa la Direcció General del concepte de Zona d’Alta Protecció (ZAP). Segons la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa), una zona altament protegida hauria d’estar lliure d’activitats extractives (pesca) i amb una regulació molt estricta sobre les activitats permeses (busseig, navegació, etc.). No obstant això, la Direcció General ha creat ZAP tant a Dragonera com al Ponent de Mallorca on es permet la pesca, tant professional com recreativa. «Demanam coherència, que els objectius de protecció siguin clars i que es respongui realment a objectius de conservació», han demanat des del GOB Mallorca.

Reducció injustificada de la superfície protegida

La nova Reserva Marina del Ponent de Mallorca, tot i ampliar-se fins a l’Illa del Sec, redueix en un 36% la superfície protegida de l’actual reserva. La justificació que ha donat el Govern és que es vol permetre a les barques de pesca d’encerclament disposar d’un espai resguardat per pescar a l’hivern.

Però aquesta desprotecció obre la porta a altres arts de pesca i pressions humanes. Quan es va aconseguir la unificació de les RM del Toro i les Illes Malgrats, un dels objectius clau era protegir els hàbitats marins del circalitoral, com el coral·lígen, que només es troba al Mediterrani. Aquest hàbitat, que equival a les taques vermelles del mapa, està situat a més de 50 m de profunditat, així, amb la nova delimitació de la RM del Ponent de Mallorca quedarà exposat a la pesca d’arrossegament, que en poc temps el podria destruir completament. «Demanam que la Direcció General mantengui els límits de la reserva marina, garantint la protecció dels fons de coral·lígens», han especificat des de l’entitat.

*Imatge del visor Ideib on es veuen els hàbitats cartografiats (en vermell, el coral·lígen), els límits de l’actual RM de les illes del Toro i Malgrats, i en groc, hem afegit els límits de la proposta de RM del Ponent de Mallorca, on es veu com es desprotegeix el coral·lígen.

Necessitat de transparència i compromís real amb la conservació

Des del GOB expliquen que saben «que la protecció marina a les Illes Balears prioritza la gestió dels recursos pesquers, però no podem permetre que sigui el sector pesquer qui decideixi què i com es protegeix. Els hàbitats sans són essencials perquè les espècies comercials prosperin, i per això s’ha de comptar amb veritables zones, altament protegides, que eliminin pressions i permetin la recuperació de la biomassa marina. En definitiva, no podem permetre que les reserves marines siguin simplement etiquetes sense contingut real de protecció. És imprescindible que es prenguin decisions basades en criteris científics, amb coherència i compromís amb la conservació marina. Continuarem reclamant mesures efectives que garanteixin la protecció dels hàbitats i les espècies que en depenen, perquè només amb una gestió rigorosa i valenta podrem assegurar un futur per la biodiversitat marina i les comunitats que en depenen».