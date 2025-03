L'organització ecologista Amics de la Terra ha considerat «molt preocupant» que les administracions de les Illes Balears «ignorin la necessitat de frenar el creixement desmesurat», constatant-se així la seva «irresponsabilitat».

En un comunicat, l'entitat s'ha qüestionat si alguna administració d'Eivissa ha calculat els impactes ambientals i socials de la seva planificació urbanística, comptabilitzant també l'augment de residents en llocs com Sant Josep o Sant Antoni.

«Sembla que l'aigua, essencial per a la vida, no està sent considerada com un factor limitant», han advertit des d'Amics de la Terra, que ha assegurat que es valora construir més plantes dessaladores i tampoc no es veu com un problema el consum d'energia elèctrica.

Entre altres dades, Amics de la Terra ha destacat que els residents de les Balears consumeixen uns 126 litres d'aigua per persona i dia, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

A més, el consum elèctric en el procés de dessalació pot arribar als 3 Kwh per tona d'aigua dessalada. Per a l'entitat, són xifres «aberrants i impossibles d'assumir en la situació actual».

El creixement poblacional suposarà, a més, un augment dels residus que tampoc no es té en compte, han insistit.

«Un creixement que, a més, està orientat al turisme i les segones residències i no a resoldre la crisi de l'habitatge, causant l'augment de la sensació de saturació, la inseguretat climàtica i la manca de qualitat de vida», han conclòs des de l'entitat.