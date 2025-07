El Govern espanyol envia una nova proposta per tal d'oficialitzar el català a la UE

El govern espanyol ha traslladat als estats membres de la Unió Europea una nova proposta formal per avançar en el reconeixement oficial del català, el gallec i l’èuscar com a llengües oficials de la UE. Aquesta iniciativa es presenta en vista de la reunió del Consell d’Afers Generals prevista per a aquesta setmana, on els 27 estats debatran de nou la qüestió.

El Ministeri d’Afers Exteriors ha fet arribar un memoràndum actualitzat a les capitals europees que incorpora un nou article per deixar clar el compromís del govern espanyol d’assumir totes les despeses derivades de la implantació de l’oficialitat d’aquestes llengües. Objectiu: superar les reticències i garantir el consens Amb aquesta nova formulació, l’executiu vol esvair els dubtes de caràcter econòmic i jurídic expressats per diversos governs, especialment Alemanya i Suècia, que en reunions anteriors van mostrar reticències a avançar en la votació si no es garantia la viabilitat financera i jurídica de la proposta. El govern espanyol també reitera que la iniciativa no estableix cap precedent, ja que, segons el text del memoràndum, «cap altra llengua compleix tots els requisits». Així mateix, es defensa que no és necessària cap reforma dels Tractats de la UE per implementar aquest reconeixement. Una oficialitat parcial com a primer pas La proposta preveu una implementació parcial a partir de 2027, que garantiria, d’entrada, la traducció al català, al gallec i a l’èuscar de les regulacions aprovades pel Consell i el Parlament Europeu. La resta d’obligacions que comportaria l’oficialitat plena quedarien pendents de futures decisions del Consell.