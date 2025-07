L’IEE denuncia la marginació del català al transport públic d’Eivissa

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) vol posar de manifest el seu profund malestar davant l’incompliment reiterat de la llei de normalització lingüística per part del Consell d’Eivissa, especialment pel que fa a la retolació oficial dels topònims a diferents línies del servei insular d’autobusos.

En concret, l’IEE ha constatat que a diverses línies com ara la línia 3, que connecta Eivissa amb Sant Antoni, la línia que uneix Eivissa amb Sant Miquel o la línia que comunica la capital amb l’aeroport entre d’altres, la retolació dels topònims que s’exhibeix als vehicles no respecta la toponímia oficial establerta en llengua catalana, tal com exigeix la normativa vigent en matèria de normalització lingüística a les Illes Balears.

Des de l’entitat, es recorda que la llei obliga les institucions públiques a utilitzar els topònims oficials en català a tota la senyalització i comunicació pública, com a mesura fonamental per a la defensa, promoció i dignificació de la llengua pròpia d’Eivissa. Malgrat que l’IEE va denunciar aquests fets davant la conselleria responsable i al servei de normalització lingüística del Consell, avui en dia ni s’han solucionat les incidències, ni tan sols han rebut resposta per part de la institució insular. L’IEE exigeix al Consell d’Eivissa que rectifiqui aquesta il·legalitat amb la màxima celeritat, adaptant tota la retolació de les línies d’autobús al que estableix la llei, i recorda que l’ús correcte i oficial de la toponímia no només és una obligació legal, sinó també un acte de respecte cap a la identitat i la cultura de l’illa.

Finalment, l’Institut d’Estudis Eivissencs insta la ciutadania i la resta d’entitats a sumar-se a aquesta reivindicació en defensa de la llengua pròpia i de la toponímia històrica i oficial d’Eivissa.