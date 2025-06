El joc lingüístic que té enganxats milers d’usuaris ara arriba en format llibre

El Paraulògic, el joc lingüístic que ha captivat milers de catalanoparlants, amplia horitzons amb una nova proposta editorial. Després d’haver revolucionat la manera com es juga amb les paraules en català —amb més de 200.000 usuaris actius des de mòbils, tauletes i ordinadors—, el fenomen digital es transforma ara en un llibre pensat per continuar alimentant la passió per la llengua d’una manera molt interactiva.

Amb el títol El llibre del Paraulògic, els creadors del joc ofereixen als lectors una experiència única: un recull de jocs de paraules, acudits, enigmes, endevinalles i curiositats lingüístiques presentades amb el mateix to imaginatiu i enginyós que ha fet famós el joc original. El llibre està pensat tant per a jugadors veterans com per a qui encara s’hi vol iniciar, i combina la diversió amb l’aprenentatge. A més d’entretenir, vol ser una eina per descobrir noves paraules, conèixer anècdotes sobre l’èxit del Paraulògic i aprendre estratègies per millorar en el joc. Amb aquest nou format, el Paraulògic consolida el seu impacte en la cultura popular catalana i es reafirma com una eina potent de difusió i reivindicació de la llengua.