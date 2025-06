MÉS: «PP i Vox són el mateix en la seva croada contra el català i en favor del supremacisme castellanitzador»

Més per Mallorca ha assegurat aquest dimarts que el Partit Popular i Vox «són el mateix en la seva croada en contra de la llengua pròpia del país, la llengua catalana, i en favor del supremacisme lingüístic». El partit ha tornat a criticar les mesures regressives i en contra de la llengua pròpia del país del Govern de Prohens i n’ha reclamat la retirada i l’impuls de mesures per a fer front a l’emergència lingüística.

«En 2 anys de legislatura el Govern de Prohens ha aprovat mesures per fer retrocedir la llengua catalana i això demostra que PP i Vox són el mateix i que segueixen amb la seva croada en contra de la llengua pròpia del país i en favor del supremacisme castellanitzador», ha criticat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, durant la seva interpel·lació al conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, sobre política lingüística del ple del Parlament d’aquest dimarts. «El PP té un problema i és que no pot governar perquè no té pressupostos i ha triat de socis a qui vulnera els drets humans i ens vol arraconar com a poble», ha assegurat.

En aquest sentit, Ramon ha recordat totes les mesures aprovades pel Govern de Prohens en contra de la llengua catalana com ara l’eliminació de la direcció general de política lingüística, l’eliminació del requisit de coneixement de llengua catalana a l’àmbit de la sanitat, el desmantellament de l’Oficina de Drets Lingüístics i l’intent de creació de l’Oficina d’Imposició del Castellà que pretenia Vox amb una dotació inicial de 750.000 euros. També el pla de segregació lingüística, la no oposició a l’eliminació del requisit lingüístic per a la funció pública als ajuntaments de Palma, Marratxí i Calvià, la imposició del castellà al Parlament, la no condemna de les agressions lingüístiques i catalanòfobes, o els atacs al català a l’escola i la funció pública resultants del darrer pacte de pressupostos entre PP i Vox.

Davant aquesta realitat i en un context d’emergència lingüística, Més per Mallorca ha tornat a reclamar l’eliminació de les mesures regressives i contra la llengua catalana i els drets lingüístics i l’impuls de mesures per fer front a l’emergència lingüística.

«Aquesta llengua és un patrimoni compartit que ens identifica i que enriqueix a tots, sigui quin sigui el nostre idioma familiar. I és un deure de tothom, sigui quina sigui la seva ideologia i el seu projecte nacional», ha defensat Ramon. «A cada atac, la societat mallorquina ha reaccionat i ha dit que la llengua no es toca. No renunciarem mai a la nostra llengua, perquè defensar-la és plantar cara a qui ens vol muts, invisibles i sotmesos», ha avisat i conclòs la diputada ecosobiranista.