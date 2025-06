MÉS denuncia l’eliminació de la llengua catalana de signes d’una declaració institucional del Consell

Més per Mallorca ha denunciat aquest dijous una nova mostra del que consideren una ofensiva contra la llengua catalana, arran d’un incident ocorregut durant el plenari del Consell de Mallorca amb motiu del Dia de les Llengües de Signes.

Segons ha explicat el portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, la intenció inicial era llegir una declaració institucional consensuada amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears, però, a darrera hora, El PP ha eliminat tota referència a la llengua catalana de signes. Aquest canvi, segons Alzamora, ha estat motivat per una imposició de Vox, i ha lamentat que el Partit Popular hagi cedit davant aquestes pressions. Després d’una reunió d’urgència entre portaveus, s’ha optat per una redacció més ambigua.

Jaume Alzamora, portaveu de MÉS al Consell, ha criticat durament la situació: «És inacceptable que es negui la realitat lingüística de les Balears per interessos partidistes». Per a Alzamora, aquest episodi s’inscriu dins una «estratègia sistemàtica» de marginació del català per part del govern insular, encapçalat pel PP amb el suport de Vox. Així des de l’inici de la legislatura s’han aplicat diverses retallades en matèria de política lingüística com ara l’eliminació de subvencions per a la promoció del català, l’eliminació del domini .cat i la introducció del castellà als Premis Mallorca. «És un atac planificat per erosionar la presència del català en tots els àmbits públics», ha denunciat Alzamora.

Nova polèmica durant el ple per una bandera a favor del català

A l’inici del ple, s’ha produït una altra interrupció arran de la presència d’una bandera amb el lema 'La llengua no es toca', col·locada pels consellers de MÉS a la seva bancada. El portaveu de Vox, Toni Gili, ha sol·licitat la seva retirada al·legant que estava penjada sobre un mobiliari declarat bé d'interès cultural i que podria resultar-ne danyat. El president del Consell, Llorenç Galmés (PP), ha decretat un recés per consultar el Departament de Patrimoni. Finalment, després de mitja hora, els tècnics han permès que la bandera es mantingués visible.