Antoni Llabrés, president de l’OCB: «No callarem, no cedirem. Presidenta Prohens, ja n'hi ha prou!»

La Diada per la Llengua, amb el lema ‘Sí a la llengua. Per Mallorca!’, celebrada aquest dissabte a Santa Maria ha estat un èxit de participació. Milers de persones ha omplert la Plaça Nova de la localitat en una multitudinària ballada popular i en un acte central festiu i reivindicatiu.

A l’acte central hi han intervingut Antoni Llabrés, president de l’OCB, i Josep Buades, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua. Tot seguit dBalears vos ofereix el parlament íntegre d’Antoni Llabrés, qui ha reivindicat preservar la llengua i ha demanat al Govern que no utilitzi la llengua com a moneda de canvi i que abandoni les seves polítiques lingüístiques regressives:

«Diada per la Llengua, Santa Maria, 10 de maig de 2025

Ho hem tornat a fer, en una nova exhibició de força. L'any passat inundàrem la Plaça Major i el centre de Palma. I avui desbordam la Plaça Nova de Santa Maria. I ho feim amb més determinació que mai.

Som aquí perquè estimam la nostra llengua, perquè volem els mateixos drets que els parlants de qualsevol altra llengua, ni més ni pus, perquè volem viure en català a canostra. I som aquí també per proclamar el nostre compromís. La llengua passa per una situació complicada, tots ho sabem; per això, els que l'estimam no podem defallir.

Per responsabilitat, necessitam prendre'n consciència i ser conseqüents en el nostre dia a dia, mantenir el català amb tothom i en tot moment i situació. Però una responsabilitat encara més gran la tenen els poders públics.

Una vegada més i no ens cansarem d'insistir-hi, exigim al Govern de les Illes Balears que abandoni la confrontació lingüística, que no separi els nostres infants a les escoles per raons de llengua, que no posi traves a l'ús del català a la sanitat pública, que no trepitgi els nostres drets lingüístics, perquè és el Govern el que té l'obligació estatutària de garantir-nos-els.

Reclamam polítiques lingüístiques de promoció de la llengua en tots els àmbits, especialment en l'acollida i la inclusió lingüística i cultural dels nous mallorquins; i, sobretot, tornam a demanar un trencament amb l'extrema dreta per aturar el seu discurs d'odi contra la nostra llengua i cultura, que atempta contra la convivència i la cohesió social. Necessitam un gran acord de país, de totes les forces democràtiques i de la societat civil, a favor de la llengua.

Presidenta Prohens: no utilitzi la llengua com a moneda de canvi, per dignitat; no la converteixi en el preu que paga als extremistes que la voldrien fer desaparèixer. No callarem, no cedirem. Que ens sentin des del Consolat de Mar: presidenta Prohens, ja n'hi ha prou!

Pretenen arraconar la llengua, sí, però també destruir la memòria democràtica i devastar el territori. Per això també som aquí, perquè estimam aquesta terra i no n'acceptam ni en toleram la desfeta. Ens fa mal aquesta Mallorca saturada i massificada, on de cada vegada resulta més complicat viure-hi i per a molts fins i tot sobreviure-hi. No ens resignam a ser espectadors passius d'aquest procés suïcida que condueix Mallorca cap al col·lapse i que posa en perill la nostra continuïtat com a poble.

Així no podem continuar. És ben hora d'aturar, és ben hora d'aturar i de decréixer. Sense dilació. Necessitam un canvi de rumb, perquè volem viure dignament a canostra. Hi tenim dret.

Hi som a temps, amb més força i determinació que mai. Us convocam a una mobilització permanent, us convocam a passar a l'acció. Ben alt i ben clar:

Sí a la llengua!

Visca Mallorca!».