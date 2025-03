L’IEB presenta 'Saladina', el projecte d’adaptació del llibre 'A punt 1' a les varietats dialectals de les Illes Balears

Aquest divendres l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha presentat en roda de premsa els detalls del llibre de Saladina, una publicació que recull un material didàctic innovador en l’àmbit de l’ensenyament de català a persones adultes. A l’acte hi han assistit el director de l’IEB, Llorenç Perelló; la directora de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Núria Mañé; el coordinador de Saladina, Albert Vilagrasa, i Eva Maria Guasp Pol, col·laboradora per a l’adaptació del llibre, juntament amb Maria Burguera Mas.

L’any 2024 Publicacions de l’Abadia de Montserrat va sol·licitar l’ajuda per a l’edició de material didàctic en la convocatòria de subvencions de l’IEB amb el projecte d’adaptació del llibre A punt 1 al context de les Illes Balears amb la proposta de Saladina 1. L’editorial, amb una trajectòria de més de 40 anys en l’ensenyament del català, disposa de la col·lecció dels llibres A punt, que és un mètode d’aprenentatge de català, que comprèn des del nivell A1 fins al nivell C2, elaborat d’acord amb les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en la qual la tasca —qualsevol activitat que les persones fan en la vida quotidiana en què la llengua té un paper cabdal— és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament.

Saladina és un material innovador en l’àmbit de l’ensenyament de català a persones adultes, que s’allunya de les pràctiques de l’ensenyament més tradicional, centrat exclusivament en la gramàtica, per a oferir als docents i aprenents una eina innovadora, eficaç i efectiva per aprendre català.

La publicació està organitzada en nou unitats més el llibre d’exercicis, tot recollit en un sol volum. Els continguts de cada unitat es presenten mitjançant documents orals i escrits amb fotografies i il·lustracions de suport que permeten tractar temes actuals sobre la cultura, la societat i la realitat del català a les Illes Balears i d’altres territoris de parla catalana. Per tant, Saladina va adreçat a aprenents adolescents i adults de català que viuen a les Illes Balears, situant l’aprenent en el centre del seu aprenentatge perquè el concep com un agent social amb unes tasques comunicatives específiques en funció de l’entorn, d’un camp d’acció i d’unes circumstàncies.

Per tot això, en aquest primer nivell l’alumne s’endinsa en la llengua i la cultura de les Illes Balears per a satisfer les primeres necessitats comunicatives en situacions quotidianes del nostre context. A més, com que fomenta el treball en col·laboració, obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els aprenents poden experimentar fora de l’aula. També cal destacar que les locucions i els enregistraments dels àudios de les activitats tenen veus de totes les illes.

El director de l’IEB, Llorenç Perelló, apunta que «un dels eixos fonamentals d’aquesta institució és fomentar l’ús de la llengua catalana i el suport a l’edició del material Saladina és un mirall de la riquesa de l’ús d’aquesta a les Illes Balears». A més, afegeix que «promoure l'ensenyament de la llengua a través de l'enfocament comunicatiu i basat en les varietats dialectals illenques és apostar per un aprenentatge viu, dinàmic i connectat amb la realitat».