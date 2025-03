La pel·lícula ‘Wolfgang’, rodada en català, no es pot veure en la llengua pròpia a les Illes Balears

El llibre ‘Wolfgang’, de Laia Aguilar, va guanyar el VI Premi Carlemany pel foment de la lectura (2016) i el Premi Atrapallibres (2018). Aquest divendres, 14 de març, s’estrena als cinemes en format pel·lícula, de la mà del director Javier Ruiz Caldera, i amb Miki Esparbé en el paper protagonista.

La pel·lícula, rodada en català, podrà veure’s en la llengua pròpia a les sales de Catalunya, però, en canvi, «a les Illes Balears, de les 50 projeccions del cap de setmana, no n'hi ha cap en versió original; totes doblades en castellà». Així ho ha denunciat la Plataforma per la Llengua - Illes Balears a les xarxes socials, on també han remarcat que «els catalanoparlants de les Illes també volem veure cine en la nostra llengua!».

Sinopsi

Esparbé encarna un pare que es veu obligat a fer-se càrrec del seu fill, un fill amb el qual no ha tengut gaire relació fins aleshores, despés que la seva mare hagi mort. El fill, un nin d’11 anys i que pateix un transtorn de l’aspectre autista, anirà qüestionant en tot moment el món adult, fins que el pare evoluciona, per fi, emocionalment.