Un any més, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) celebra els Premis Cavall Verd, que distingeixen, amb el Premi Rafel Jaume, la millor traducció poètica en català de l’any anterior i, amb el Premi Josep M. Llompart, el millor llibre de poesia en català de l’any anterior.

Enguany se celebren a Palma en homenatge a Manel Marí amb el següent programa:

Divendres 28 de març

12.00 h — Roda de premsa al pati de les rentadores de La Misericòrdia

20.00 h — Actuació del duo Aina Tramullas i Gori Matas a Ca’n Mona

Dissabte 29 de març

18.00 h — Taula rodona a l’entorn de la figura de Manel Marí, amb Josep Lluís Aguiló, Sebastià Alzamora i Pere Joan Martorell, moderada per Cati Moyà, a l’Auditori de l’Estudi General Lul·lià

19.30 h — Recital amb micro obert conduït per Laia Malo a l’Auditori de l’Estudi General Lul·lià

21.00 h — Lliurament dels XLII Premis Cavall Verd, presentats per Clara Fiol, al Restaurant Cuit

Tots els actes són oberts a tothom i sense inscripció. Per al dinar: el preu del menú per als socis i un acompanyant és de 30 € per persona. Altres: 40 € per persona. Cal fer les reserves abans del 24 de març a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC): aelc@escriptors.cat / 933 027 828.