Èxit a l'Assemblea contra la llei d'obtenció del sòl a Establiments

Aquest dimecres, dia 9 de juliol horabaixa, després de la primera assemblea veïnal a Son Sardina fa una setmana on acudiren més de 70 persones, i de la concentració d'aquest dilluns davant el Parlament que n'agrupà mig miler, hi hagué una nova trobada al Casal d'Establiments.

Una vuitantena de persones, entre les quals col·lectius i associacions veïnals, així com la Federació de Veïns de Palma i el GOB, decidiren constituir una plataforma per organitzar i unificar l'oposició a la llei. Tot i que la seva aprovació per part de PP-Vox s'excusa amb el discurs de l'emergència residencial, en realitat no aportarà solucions en aquest sentit. «El que farà és posar el seu sòl rústic de Palma i de tot Mallorca al servei del negoci immobiliari i l'especulació» afirmen des de la plataforma.

Després de la votació del nom —Mallorca per viure, no per especular— es constituïren diferents comissions obertes a tota persona o col·lectiu que volgués treballar en la creació de contingut i argumentari contra la llei, en aspectes de comunicació per difondre'ls massivament, així com en l'àmbit de l'anàlisi jurídica de la normativa aprovada per PP-Vox, i també una comissió d'acció per mobilitzar i fer arribar la campanya als carrers de barris i pobles.

«Ben aviat hi tornarà a haver una nova trobada per presentar la plataforma públicament a un altre indret de la ciutat o de l'illa, explicar quines són les línies de treball i pensar les maneres més efectives per evitar que aquesta llei no s'aprovi als plens de cada municipi, sense la qual cosa no podrà aplicar-se», han assegurat.