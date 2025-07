Policies espanyols sense sostre: els agents desplaçats a Mallorca en el seguici de Felipe VI no troben allotjament

El sindicat espanyol de policia ultra JUPOL, ha denunciat que deu agents destinats a Mallorca per protegir els integrants de la casa reial espanyola han estat expulsats de l’hotel en el qual s’allotjaven perquè se’ls hi han acabat les dietes per pagar-lo.

Els policies formen part d’una brigada de València i han estat traslladats a Mallorca per reforçar el dispositiu de seguretat del monarca espanyol Felipe VI i la seva família, que passen les vacances al palau de Marivent. Encara s’hi han de quedar set dies més, però a hores d’ara no tenen garantit cap indret per dormir. El sindicat ha titllat la situació d’intolerable i ha acusat la direcció de la policia espanyola de negligent i de tractar els agents com a «treballadors de segona». A més, han lamentat que les dietes concedides als policies no es corresponen amb el cost real de la vida, especialment amb el nivell econòmic de Mallorca durant la temporada turística. Ocupants sense sostre desokupes A.G. Com una gegantina mostra de justícia poètica, deu membres de les forces d'cupació, que venen a Mallorca a imposar el seu monarca i la seva llei arbitrària i xenòfoba, reben un tast de la situació d'angoixa i desesperació que pateixen milers de ciutadans de Mallorca. Ells, que no dubten a forçar desnonaments de persones pobres a coces i cops de porra, ara són uns sense sostre més. Ocupants que es queden sense sostre... No sabem si els cursos que reben de l'empresa Desokupa els prepara per aquesta incidència.