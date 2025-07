L’Habitatge de Preu Limitat criticat per Castells: «no garanteix cap accés real a l’habitatge per a les classes treballadores, ja que els preus són gairebé els de mercat»

El Govern de Prohens ha perpetrat el que Més per Menorca descriu com «un dels pitjors atemptats contra l’equilibri territorial i urbanístic» amb l’aprovació de la Llei de Projectes Residencials Estratègics. Segons la formació menorquinista, la nova norma, impulsada pels conservadors i els ultraconservadors, obre la porta a la construcció en sòl rústic, a les anomenades àrees de transició, fins i tot en municipis on encara hi ha sòl urbanitzable disponible. Aquesta mesura «trenca tots els criteris de planificació territorial i urbanística, i provocarà distorsions greus en la planificació de la mobilitat, els serveis i els recursos naturals», afirma el seu portaveu Josep Castells.

Més per Menorca denuncia la substitució de l’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) per l’Habitatge de Preu Limitat (HPL), una figura que, segons crítica Castells, «no garanteix cap accés real a l’habitatge per a les classes treballadores, ja que els preus són gairebé els de mercat». Un altre punt especialment greu que destaquen els menorquinistes és la modificació de l’amnistia urbanística per a infraccions en sòl rústic protegit: «Amb aquesta llei s’amnistien totes les infraccions en només vuit anys. És una carta blanca per a delinquir urbanísticament. El missatge és devastador: fes el que vulguis perquè prest prescriurà i ho podràs legalitzar», ha manifestat Castells.

Pel que fa al procediment parlamentari, Més per Menorca també denuncia greus vulneracions de drets: «PP i VOX han introduït esmenes fora de termini, alterant completament els textos legals a última hora i impedint el debat democràtic. Han fet servir la majoria absoluta per silenciar la resta de forces. Estem davant un frau parlamentari». Per això, Més per Menorca explica que ja estudia possibles accions polítiques i legals per combatre aquesta norma, que considera «il·legítima, antisocial i profundament destructiva per al territori».