L'Ibavi cedeix 15 habitatges protegits a la Guàrdia Civil

L'Institut Balear d'Habitatge (Ibavi) ha signat aquest dimecres un protocol de col·laboració amb la Guàrdia Civil per a la cessió de 15 habitatges protegits en règim de lloguer a Mallorca als agents destinats a l'arxipèlag.

El gerent de l'Ibavi, Roberto María Cayuela, i el coronel en cap de la Zona de les Balears, Alejandro Hernández Mosquera, han signat l'acord, que preveu inicialment la cessió d'aquests habitatges a Mallorca, encara que no han descartat estendre la iniciativa a Menorca i Eivissa en una fase posterior, segons han informat en un comunicat.

Serà la Comandància qui designi els agents interessats, sempre que compleixin els requisits generals d'accés a l'habitatge social, entre ells, no tenir una propietat a l'illa de destinació ni ser adjudicataris de pavellons oficials.

Així mateix, s'han establert altres condicions específiques per als sol·licitants, com ara que hauran d'estar destinats a la unitat de la Guàrdia Civil a les Illes Balears tant en el moment de la sol·licitud com durant tota la vigència del contracte de lloguer.