Aquest divendres està previst el desnonament d’una mare i els seus cinc fills a Son Gotleu

Aquest divendres, dia 23 de maig, es durà a terme el desnonament d’una membre del Sindicat d’Habitatge de Palma. Na Sara, una dona que viu i té a càrrec dels seus cinc fills menors d'edat i la seva mare malalta serà expulsada de ca seva aquest divendres.

Segons explica el Sindicat d’Habitatge de Palma: «La seva germana vivia de lloguer al pis del Passatge Pic Almanzor i el propietari no va voler continuar llogant-li. Na Sara i la seva mare com que no tenien alternativa residencial varen continuar pagant el lloguer tot i que el propietari ja els hagués denunciat judicialment per okupació. Després d’intentar negociar amb el propietari tant a través d'advocats com amb el Sindicat, aquest s'ha negat a oferir un lloguer a la nostra companya, davant la negativa i després de multiples dates de desnonament na Sara va decidir deixar de pagar. Judicialment, tant na Sara com el propietari tenen informe de vulnerabilitat tot i que sabem que el propietari té registrades propietats en tres registres diferents. És per això s'ha presentat un recurs per anul·lar el seu informe de vulnerabilitat. Així i tot, es manté la data de llançament en la qual es preveuen múltiples dispositius policials. A més Serveis Socials tampoc ha donat cap solució a la nostra companya més que dir-li que ha de deixar el pis».

Des del Sindicat avisen «estarem allà, acompanyant a la nostra companya com hem fet totes i cada una de les vegades que ja s’ha aturat aquest procés i defensant el seu dret a tenir un habitatge digne» i recorden que «no només treuen una persona adulta que ha continuat pagant el seu lloguer sinó que ho fan deixant sense alternativa cinc menors, dos d'ells amb discapacitat, fent-los fora del seu barri on han crescut i s'han criat.»