Identificacions policials a caravanistes: Més per Palma expressa preocupació

MÉS per Palma ha expressat la seva preocupació per les recents intervencions de la Policia Local i treballadors socials en la zona de Son Hugo, on, segons denuncien, s'ha identificat diverses persones que viuen en caravanes.

La formació ha considerat que aquests fets podrien estar relacionats amb la futura entrada en vigor de la nova Ordenança Cívica --aprovada el passat març-- impulsada per l'equip de govern del PP i Vox a l'Ajuntament.

Segons la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, aquestes actuacions «suposen un primer pas en l'aplicació de mesures punitives» contra persones que, per motius econòmics, resideixen de manera permanent en vehicles estacionats en la via pública.

Truyol ha afirmat que moltes d'aquestes persones no tenen accés a un habitatge i ha considerat que el Consistori està actuant contra col·lectius vulnerables. «Aquesta no és una ordenança de convivència. És una ordenança de neteja social», ha explicat. Al seu entendre, la formació conservadora governa per als «privilegiats i castiga la precarietat».

Davant d'aquesta situació, MÉS per Palma ha registrat diverses preguntes en la Junta de Districte Nord per a esclarir si la Policia Local ha rebut instruccions específiques per a identificar als anomenats caravanistes, si s'està recollint informació personal amb finalitats sancionadors, i quin és l'objectiu i la base política d'aquestes actuacions.

Des de la formació també s'ha recordat que el batle de Palma, Jaime Martínez, va assegurar que no hi hauria sancions directes a les caravanes en una primera fase, cosa que, segons MÉS, es contradiu amb el que està ocorrent.

Finalment, el partit ha denunciat que es prioritzi l'actuació contra persones en situació de vulnerabilitat davant d'altres problemàtiques com la massificació turística, el renou o els comportaments incívics relacionats amb l'oci nocturn.