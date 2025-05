L'habitatge centrarà el II Congrés de la Societat Civil

L'habitatge serà l'eix central de la segona edició del Congrés de la Societat Civil, que està previst que se celebri a Palma el proper 20 de juny i novament organitzat pel Fòrum de la Societat Civil.

L'organització ha confirmat aquest dimarts la presència de l'expert en polítiques d'habitatge Javier Burón, que oferirà la conferència inaugural, tot i que el programa complet s'està perfilant.

Durant la jornada, també es presentarà el document inicial de propostes elaborat pel grup de treball d'habitatge del Fòrum de la Societat Civil.

Aquest document, que serà una peça clau del debat, s'obre a un període d'esmenes perquè les entitats, els experts i la ciutadania en general puguin aportar les seves propostes i així arribar al Congrés amb un document consolidat, que servirà com a base per a treballar col·lectivament en solucions efectives. El termini per a fer esmenes comença aquest dimarts i s'estendrà fins al 31 de maig.

El document inicial elaborat pel grup d'Habitatge de l'Observatori de les Transicions del Fòrum té dues parts. D'una banda, conté una diagnosi i un apartat de propostes molt concretes per a avançar cap al dret d'accés a l'habitatge.

El diagnòstic exposa que les Balears afronten una crisi estructural pel que fa al dret a l'habitatge, amb un augment progressiu de preus tant a la compra com al lloguer, i una oferta clarament insuficient, especialment en habitatge públic.

La situació ha empitjorat amb una presència elevada de compradors estrangers i una taxa d'emancipació juvenil de les més baixes de l'Estat espanyol. Aquest context ha provocat un increment del sensellarisme i un augment de desnonaments per impagament de lloguer, mentre que la construcció d'habitatge públic continua sent residual.

L'informe fa una crida a un canvi «radical i valent» de les polítiques públiques per a garantir la cohesió social i la sostenibilitat de la comunitat.

El document també planteja un conjunt de propostes estructurades en sis aquests estratègics com a increment del parc d'habitatge públic fins a un 10% del total el 2040; mesures contra l'exclusió residencial; desmercantilització de l'habitatge, governança robusta i fiscalitat justa, agilització de llicències urbanístiques i accions urgents a curt termini.

Entre les iniciatives destacades també hi ha la creació de bancs públics de sòl i habitatge, la reconversió d'hotels obsolets en habitatges socials, el control efectiu dels preus de lloguer a zones tensionades i la implantació d'un pacte d'Estat amb participació de la societat civil per a coordinar esforços i recursos.