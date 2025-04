«Fora residents! Palma per als alemanys», la pintada que ha aparegut aquest dilluns a la ciutat

Aquest dilluns, una pintada apareguda a la porta d’una casa situada a Dalt Murada ha aixecat polseguera. L’escrit, realitzat amb esprai i una plantilla, diu: «Inländer raus! Palma der Deutschen» (Fora residents! Palma per als alemanys)

Poc més de 24 hores després de la multitudinària protesta a favor del dret a l’habitatge i en contra de l’especulació, la pintada ha generat gran indignació a les xarxes. No se sap, per ara, res sobre l’autoria, tant pot tractar-se d’un insult com d’una acció reivindicativa.

El sentiment i la visió sobre la turistització de Ciutat ha anat canviant en els darrers anys, gràcies a la conscienciació generada per tantes entitats i organitzacions que treballen per a millorar aquesta problemàtica, i perquè la realitat innegable de la problemàtica de l’habitatge, un dret tan fonamental, és una qüestió que abasta tothom.