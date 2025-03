Lucía Muñoz, líder de Podem: «El PSOE i el PP defensen les mateixes polítiques d’habitatge»

La coordinadora de Podem Balears i regidora de la formació a Palma, Lucía Muñoz, ha participat aquest dissabte, al costat de la secretària general de Podemos, Ione Belarra, en un acte pel dret a l'habitatge a Màlaga.

Muñoz ha començat la seva intervenció en l'acte de Podemos a Màlaga 'L'habitatge és un dret: valentia per a aconseguir-ho' preguntant-se el següent: «Sabeu quin dia és avui? Avui és un altre dia més que Sánchez es nega a abaixar per llei el preu dels lloguers. Un altre dia més que no sabem res dels habitatges de la Sareb. Un altre dia més que el PSOE es nega a governar per a la gent».

Muñoz ha destacat que les polítiques del PSOE en matèria d'habitatge són «exactament les mateixes que les del PP: regalar sòl públic a promotors privats, perdonar impostos als amos i en definitiva protegir els interessos dels rendistes i especuladors».

«PP i PSOE ens volen fer creure que el problema de l'habitatge és simplement un problema d'oferta i que, per tant, cal construir, construir i construir», ha continuat Muñoz, argumentant que «per a solucionar la crisi d'habitatge no fa falta omplir de ciment Espanya, de fet, no fa falta construir ni un sol habitatge més, n'hi hauria prou amb obligar els fons voltor a treure el seu habitatge buit al mercat en lloguer social». Però això, en opinió de la coordinadora de Podem Balears i regidora de Cort, «no ho faran ni el PP ni el PSOE».

Muñoz ha aprofitat també per a denunciar el desnonament de Rosario, una dona de 82 anys, inquilina del Patronat de l'Habitatge, executat el dimecres. «A Rosario, l'Ajuntament la va desnonar amb l'argument que hi ha gent que està pitjor que ella, és repugnant enfrontar a l'últim amb el penúltim», ha considerat Muñoz.

La regidora del partit esquerrà també ha denunciat «la criminalització de la pobresa» que, a parer seu, «està duent a terme el PP a Palma amb el seu projecte d'ordenança cívica». «Els molesten les persones que viuen en caravanes i les persones sense llar perquè fan lleig als turistes», ha continuat Muñoz.

L'edil de Podem ha continuat criticant l'actuació municipal en el cas de l'antiga presó de Palma, on, en les seves paraules, «hi ha més de 200 persones vivint allí a les que han amenaçat amb sancions perquè se’n vagin». «I a on els duran», s'ha preguntat Lucía Muñoz, «doncs al carrer, perquè alternativa residencial, cap». «I per a què? Per a fer ni més ni menys que una rotonda», ha denunciat.

A més, «sabeu com anomenen a les persones que es refugien en l'antiga presó de Palma? Persones sense llar? No, els diuen 'okupes'», ha condemnat Muñoz. «Ara són okupes fins a les persones sense llar que 'okupen' un banc per a dormir o un edifici en ruïnes», ha denunciat.

«Et volen fer creure que el problema són els 'okupes' o la immigració, però menteixen», ha considerat Muñoz. «Els responsables de la crisi d'habitatge són els bancs que desnonen a famílies de les seves cases, són els fons voltor que segresten habitatges, són les plataformes de lloguer vacacional i són els polítics que els protegeixen i es neguen a fer front als poderosos i els seus privilegis», ha carregat la coordinadora de Podem, qui ha conclòs les seves paraules amb un «ja n'hi ha prou, fem-los front».