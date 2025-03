Diagnòstic i propostes de solucions en el debat sobre habitatge: «L’actual model ens expulsa, cal limitar el preu del lloguer»

La revista L’ESTEL va organitzar un debat al jardí de Can Alcover amb diversos joves que varen explicar quin és el diagnòstic sobre l’accés a l’habitatge a Mallorca. Una de les qüestions que actualment preocupen més la ciutadania de les Illes Balears, i sobretot la gent jove.

El debat, que va ser enregistrat per la plataforma audiovisual VIDA, va ser conduït per l’antropòloga i coordinadora de L’ESTEL, Maria Munar.

Els participants varen ser el sociòleg, Kristyan Ivanov Milanov; la diplomada en direcció hotelera, Bianca Aymes Vieira; el membre del Col·lectiu Aurora, Kike i la representant del Consell de la Joventut, Antònia Salas.

El diagnòstic

Kristyan Ivanov, va començar la seva intervenció recordant algunes dades com que l’any 2025 Mallorca ha rebut 15.300.000 turistes. L’habitatge s’ha apujat un 10,2% el darrer any, mentre els sous només ho han fet un 2%. També va posar de relleu que «hi ha manca de polítiques efectives, les immobiliàries especulen i l’oferta d’habitatge és molt reduïda».

Antònia Salas, va definir la situació de l'habitatge a Mallorca com de «situació crítica», i també va oferir dades «els joves han de dedicar el 122% del salari a pagar el lloguer» i també va recordar que, de mitjana, «el sou dels joves de les Balears és un 35% més baix que la mitjana estatal». «Jo vull quedar a viure al meu poble», va proclamar.

Bianca Aymes va definir la situació com a «difícil i frustrant» i va explicar que «els turistes ens treuen de ca nostra». També va posar el focus en les dificultats per trobar feina: «demanen sis mesos d’experiència com a subdirectora d'hotel, però com podem adquirir aquesta experiència si no ens contracten».

Kike (Aurora), va situar el problema en el fet que Mallorca és un territori poc desenvolupat industrialment i ho ha sacrificat tot a favor del turisme. També va destacar que hi ha molts habitatges dedicats a lloguer turístic: «molts més dels que figuren legalment». Va declarar que «el proletariat mallorquí no pot disposar d’habitatge»

Les solucions

Kristyan Ivanov, va apostar per «diversificar l’economia i apostar per la indústria, la planificació urbana i recuperar habitatges buits».

El sociòleg va explicar que «vaig viure una temporada a Dinamarca i allà no hi ha problemes d’habitatge», «hi ha solucions, depèn de com es gestionen els recursos». Una de les possibles solucions que va apuntar Ivanov va ser la de la «limitació preu de lloguer».

Antònia Salas, també va apostar per la «regulació del preu de l’habitatge». Va recordar que «no hi ha cap poble de Mallorca que hi hagi decreixement» i que cal revisar moltes polítiques de les que s’estan fent.

Bianca Aymes, va apostar per canviar el model, el control més exhaustiu del lloguer turístic, del model Airbnb i no donar més llicències. També considerà que «el del ‘tot inclòs’ no és un bon model».

Kike (Aurora), va explicar que el seu col·lectiu aposta per la «sublevació popular» perquè «no hi ha solució dins el sistema capitalista», tot i que també va reconèixer que «també cal cercar solucions a curt termini, organitzar-nos per aconseguir reduir un 50% el preu de l’habitatge i eliminar el lloguer turístic».