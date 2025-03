Vidal desafia David Broncano a lluir la camiseta de ‘Mallorca no es ven’ a canvi de «les millors ensaïmades que haurà tastat mai»

El diputat de Més per Mallorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, ha aprofitat el debat d’una Proposició no de Llei del PSOE per a retreure a Sánchez que «passivdels anuncis a les propostes concretes i de les intencions al BOE» en matèria d'habitatge.

A més, ha aprofitat per a animar el popular presentador televisiu David Broncano, del programa La Revuelta (TVE) a «donar la veu al moviment prohabitatge de les Illes Balears que ahir no va ser posible» fent referència al fet que un grup d’activistes del col·lectiu Sencelles Banc del Temps assistiren al programa per a explicar la crisi habitacional de les Illes Balears i finalment no aparegueren a l’emissió.

Vidal ha posat un repte al presentador de La Revuelta animant-lo a posar-se la camiseta amb el missatge ‘Mallorca no es ven’ que duien membres del Banc del Temps de Sencelles, a canvi de «les millors ensaïmades que haurà tastat mai».

«Els mitjans de comunicació públics tenen el deure de visibilitzar un problema tan greu com és el problema d’accés a l’habitatge a Balears», ha manifestat el diputat mallorquinista, qui ha lamentat que el programa no prestàs la suficient atenció que mereixen els moviments socials que lluiten en pro de l’habitatge. «Un ciutadà de les Balears ha de destinar 12 anys del seu sou íntegre per a poder adquirir un habitatge, mentre que per a un resident a Àvila, Terol o Jaén aquesta xifra es redueix a 3 anys», ha assenyalat.

Per a concloure ha recordat que «ara mateix els doblers dels grans tenidors estan guanyant al BOE» en relació a la necessitat de polítiques públiques més valentes. A més, ha esmentat una bateria de mesures per tal de revertir la crisi habitacional com la prohibició de venda als no residents, la persecució del lloguer vocacional il·legal o la mobilització del parc d’habitatge buit.