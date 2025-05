Govern i Consell de Mallorca continuen abocant recursos a més proves ciclistes tot i les molèsties que provoquen als residents: ara 'La Challenge'

Govern i Consell de Mallorca continuen la seva aposta per finançar i facilitar les proves ciclistes per les carreteres de Mallorca que, saturades com estan, hi afegeixen al banyat i provoquen retencions, molèsties i, fins i tot, confinament dels veïns dels pobles per on discorren aquestes exhibicions.

Entre el 24 de maig i l’1 de juny se celebrarà 'La Challenge', que involucra els municipis de Lloret, Porreres, Costitx i Algaida. La prova ciclista combinarà les quatre etapes esportives amb activitats paral·leles, com la Challenge Escolar - Gran Premi Consell de Mallorca, adreçada als més petits.