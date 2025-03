Nomenen l'obert internacional d'escacs de Menorca el millor torneig de l'Estat espanyol

La Federació Espanyola d'Escacs, recentment, es va reunir per valorar les categories dels torneigs del 2024 que se celebren arreu de l’Estat i ha designat que el millor torneig obert és el que es juga a Ciutadella, el III Open Chess internacional Menorca (amb 2902 punts); en segon lloc, el XLIII Open Iternacional Villa de Benasque (amb 2793 punts), i el tercer, l'Internacional de Sants (amb 2698); entre els 36 que superen els 2000 punts, trobam a la posició 21a el III Sunway Formentera Internacional Chess (amb 2144 punts).

Sens dubte una gran notícia per als escacs menorquins i especialment per als organitzadors de l'associació Chess Menorca, als quals atorguen una gran responsabilitat i, alhora, lloances per l'aposta de dur els millors jugadors d'escacs i organitzar de forma impecable un torneig que posa Menorca en el mapa de l’Estat espanyol. I ho fa com a exemple de treball i cooperació entre escaquistes i les administracions públiques i privades que han cregut amb els escacs com eina transversal de millora d'un turisme de qualitat i cultural, i que enguany tendrà la seva quarta edició entre el 22 i 27 d'abril.

A Menorca, el Cercle Artístic de Ciutadella ha resultat guanyador de la 1a Fase del campionat de Menorca a manca d'una ronda, després de derrotar al segon classificat per 3 a 1, Los Boscos, els quals, segurament finalitzaran segons. Però, la lluita està centrada en la tercera i quarta plaça que dona opció a jugar la fase pel títol, i hi ha tres pretendents: Es Castell A amb 8 punts, Alaior-es Mercadal amb 7 i CECA B amb 6. Destacant els enfrontaments entre Es Castell A i Alaior-es Mercadal i el de CECA B davant Los Boscos.

A la categoria Primera, La victòria d'es Castell davant el CECA C, el fa més líder.

Respecte a la competició escolar, es va disputar la quarta ronda a Ferreries. En la categoria Sub-10, Marc Piedrabuena és l’únic jugador que porta ple de victòries amb 4, encapçalanr la categoria, i a mig punt troba Isaac Garcia.

A sub-16, hi ha molta igualtat i emocions davant el tauler i de moment tenim un triple empat al primer lloc amb 3,5 punts Martin Krauchi, Adria Torrent i Eloi Alles.

Segueixen a Mallorca les competicions per equips

A la Divisió d'honor, l'empat del Tròpic davant Sa Dragonera i les victòries de l'Àgora Megaescacs i els Reis i Dames provoca un reagrupament al primer lloc amb els equips abans anomenats amb 6 punts; 4t Sa Dragonera amb 5; 5è Mallorca Isolani amb 4 i 6è Son Dameto amb 3.

A preferent la derrota del líder l'Alcúdia ocasiona un canvi de líder, essent el Vuit Peons amb 9 punts, i 2n i 3r lloc per a la Balanguera i l’Alcúdia amb 8 punts. Ressenya que l'històric Club de Maria de la Salut, tanca la classificació amb un punt i encara no ha guanyat cap matx.

A primera l'Incacs des Raiguer A continua líder malgrat la seva primera derrota amb 8 punts, segon a 1 punt el Mallorca Isolani B i a la B Andratx i Reis i Dames continuen líders amb 10 punts respectivament. I, finalment, a Tercera, triple empat al primer lloc el Son Dameto C, San Cayetano A i Àgora Megaescacs D.

Es reprèn la Promoció escolar i els jovenets de sa Dragonera F amb 14 punts lideren el campionat seguit pel San Cayetano B amb 13 i La Balanguera F amb 12.

Altres notícies

Més de 160 escaquistes participaren en la Diada de les Illes Balears que s'organitza a l'Espai Suscultura de Palma i organitzada per la Federació Balear amb el suport del Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca.

En total hi hagué 4 torneigs al llarg de tot el dia que a més es varen poder seguir amb streaming en directe per a tot el món. Va ser una Diada prou reivindicativa entorn dels escacs com esport per a tota la vida i sense cap mena de discriminació per edat, sexe i nacionalitat.

Ressenyar que els campions varen ser; sub-8 Rafel Costa i millor femenina Nuredduna Ramis al sub-10 Mario Moreno i Carmen Median; al sub-12 Maznuel Ranchal i Mariona García, sub-14, lluc Marín i Marta Amoraja al sub-16 Jaime de la Torre i Mireia Baldó i a l'obert on hi havia persones de totes les edats, guanyà en Svyatoslav Korneev i va repetir na Mireia Baldó.

Una vegada més es demostrà que els escacs sempre és un llenguatge universal.

