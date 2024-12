Elon Musk ha comprat l'edifici del Parlament de les Illes Balears

L'empresari, inversor i magnat sud-africà, Elon Musk, la segona persona més rica del món i propietari, entre d'altres, de les empreses SpaceX, Tesla, Neuralink, OpenAI i Twitter (que ha rebatiat com a X), ha comprat l'edifici del Parlament de les Illes Balears.

Tot i que no se sap amb exactitud, sembla que la intenció de Musk és acabar comprant tots els edificis de la zona fins arribar al Passeig Marítim, per fer-hi la seu de la nova empresa, filial de Space X, anomenada X-Sea, dedicada a preparar l'aterratge de naus espacials a la mar.

Acord de venda signat

El president del Parlament, Gabriel Le Senne ha signat un contracte de venda sense informar cap membre de la Mesa del Parlament i entra en vigor el proper 1 de gener de 2025.

Edifici històric

L’edifici que ha acollit la seu del Parlament de les Illes Balears fins ara, està situat en el centre històric de la ciutat de Palma i s’ubica en una illeta que sorgí amb l’enderrocament de l’església i el convent de Sant Domingo, arran del Decret de desamortització de Mendizábal el 1835.

El 1848 els socis del Casino Balear (una societat recreativocultural) iniciaren la construcció d’una nova seu en els solars resultants, i n’encarregaren el projecte de l'obra a l’arquitecte Antoni Sureda i Villalonga (1810-1873). Les obres del nou edifici duraren tres anys i, abans de finalitzar la seva construcció, el Casino Balear es fusionà amb el Liceo Mallorquín, i així sorgí una nova entitat: el Círculo Mallorquín. L’edifici s’inaugurà el febrer de 1852.

El col·lectiu social que integrava el Círculo Mallorquín era l’emergent classe burgesa, a la qual s’incorporà la major part de l’antiga aristocràcia. El Círculo va néixer com a punt de trobada d’aquestes classes socials per a actes culturals, recreatius i socials, per a ús exclusiu dels seus associats.

L’agost de 1983 se signà l’acord mitjançant el qual l’edifici era adquirit com a seu del Parlament de les Illes Balears. L’immoble disposava d’uns espais molt apropiats, tenia un gran valor històric i artístic i, a més a més, estava situat a l’entorn privilegiat del casc antic de Palma.

Segons ha pogut saber dBalears aquest mateix 28 de desembre, Le Senne s'hauria reservat una feina a l'edifici: passarà a ser-ne el bidell.