En marxa la 2a fase de la campanya per a fer possible la plataforma VIDA

La primera fase del micromecenatge per a fer possible la plataforma audiovisual VIDA ha estat un èxit i ha aconseguit més dels 15.000 euros en aportacions que necessitava per a passar a la segona fase. Així, aquest dilluns ha començat la carrera cap a l'Òptim que durarà 40 dies més.

VIDA és el nou projecte audiovisual de l'associació Ona Mediterrània. Serà una plataforma de televisió i ràdio sota demanda, oberta i gratuïta. VIDA serà l'espai de trobada de les persones que estimen Mallorca, el català i que estimen la llibertat.

Des de l'associació agraeixen el suport de totes les persones i col·lectius que s'han implicat en la campanya per a fer possible aquesta plataforma i assenyalen que ara l'objectiu és aconseguir augmentar aquests 15.000 euros per a millorar el projecte i oferir un producte de major qualitat.