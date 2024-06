El nostre pòdcast

«Nosaltres podem!» aquella va ser la frase que va motivar els nins de 2n d’ESO de l’IES Son Cladera perquè s’atrevissin a crear un pòdcast amb l'ajuda de la coneguda actriu i autora teatral Clara Ingold i la seva professora de llengua i tutora.

Al principi, quan la seva tutora els va dir que havien de fer un pòdcast a partir d’una obra de teatre, els alumnes no ho varen veure gaire clar. L’obra de teatre tractava d'uns joves a qui la seva tutora havia apuntat a un concurs de ball.

La tutora els va donar més explicacions, i també els va dir que els apuntaria a un concurs d’escriptura per tal de publicitar el pòdcast que haurien creat i aquí els alumnes ja es varen motivar un poc més. Concretament, als Premis Sambori de l’Obra Cultural Balear.

Encara no ho tenien molt clar, però quan Clara Ingold ja va tenir l'obra acabada, els alumnes la varen llegir, i l'obra els va agradar més. Clara Ingold havia escrit aquesta obra de teatre per al Programa de Tutories Teatrals del Teatre Principal de Palma.

Els alumnes varen adaptar o canviar algunes paraules, ja que els alumnes no les coneixien, i també perquè les escenes teatrals s’havien d’adaptar al format radiofònic d’un pòdcast.

Va ser aleshores que ja es varen veure preparats per començar a enregistrar els capítols, es varen repartir els personatges, i varen anar enregistrant per escenes.

Quan ja tenien totes les escenes fetes, varen procedir a editar i/o retallar algunes de les parts. Aquesta part la va fer la tutora, també hi va posar uns quants efectes de so perquè quedàs el millor possible.

Fet això, varen decidir on publicar el pòdcast, el publicarien a la web de l’institut 'www.iessoncladera.com', també volien provar si podien al teatre principal i també comptaven amb el seu compte d’Instagram '@iessoncladera'.

Gràcies a aquest projecte, els alumnes de 2n d’ESO han pogut conèixer més a fons Clara Ingold, han pogut saber més coses sobre la seva vida, ja que varen tenir la sort de què va venir a veure els alumnes a l’institut.

Vam poder veure que té un estil molt original, i la tutora va contar que ha fet moltes obres de teatre i guions com per exemple: 'Paloma de parque' i 'Peatges', unes obres de teatre molt reconegudes i volgudes pel públic.

Gràcies a aquest projecte els alumnes han pogut millorar aspectes com el seu vocabulari, la seva amistat, companyonia, la seva ortografia i el treball en equip. Els alumnes havien cregut que no ho podrien fer, ja que era molt complicat fer un pòdcast.

Un professor els va dir a la seva tutora que no ho aconseguirien, però la seva tutora no es va rendir i va dir que els seus alumnes podrien.

I en tres setmanes, els alumnes amb molt esforç, varen aconseguir llegir el guió i enregistrar totes les escenes, encara que unes les varen haver de repetir moltes vegades, ja que era molt complicat i volien que quedés perfecte. També era molt complicat perquè hi havia d'haver silenci per enregistrar-les escenes, i a l'institut quasi mai no hi havia molt de silenci, però treballant molt ho varen assolir.

I ja varen tenir totes les escenes fetes i enregistrades, quan la mestra ja va tenir-ho tot editat, ho va mostrar als seus alumnes com havia quedat i més endavant els alumnes varen dir la seva opinió de cada escena. La veritat és que els varen agradar bastant les escenes, després d'això varen corregir-les i com la nota era privada, no hem pogut saber la qualificació de cada alumne.

Gràcies a la confiança de la seva tutora i al gran esforç de cada un dels alumnes ho varen poder fer tot a temps perquè, a part d'haver de fer el pòdcast, van haver de fer una notícia per al concurs d’escriptura, al qual els havia apuntat.

La tutora va decidir que tots els alumnes fessin la notícia o el reportatge del pòdcast que havien creat, així que van haver de pensar molt i tenir molta originalitat per a intentar guanyar el concurs del Premi Sambori i poder gaudir d'aquest premi que tant desitjaven guanyar.

Els al·lots estàvem ansiosos perquè la professora va pujar el pòdcast a la web de l’institut, ja que estaven molt il·lusionats d'haver-ho pogut aconseguir.

Noelia Aenas Fiol, Salomé González Pineda i Tibet Morales Sintes, IES Son Cladera