Un vespre màgic a Capdepera

Dia 20 d’agost del 2023 a Capdepera s’estrenà la primera edició del festival Caparruts. Un festival de música urbana en català al qual varen assistir artistes catalans i mallorquins com: Drew K., Plan-ET, Figa Flawas, Lal’ba i Dj Piru set. A aquest festival hi va venir gent de tots els racons de Mallorca omplint per complet la plaça del Sitjar, la principal del poble.

El festival va començar a les 20:00 i va durar fins a les 2:00 de la matinada. Els assistents als concerts varen quedar fins a acabar i això demostra un èxit rotund. Els patrocinadors del festival foren la coneguda marca de Laccao i Estrella Damm. De fet, els artistes llançaven botelles de batut de xocolata a tothom i en regalaven a la barra. Com a dada curiosa, al festival hi havia un artista local de Capdepera que és en Drew K., i el seu amic Piru dj set.

El grup que més va destacar foren els catalans Figa Flawas els quals dugueren una convidada, la cantant Julieta perquè tenen una col·laboració junts. Tal vegada trobaren a faltar la germana de la famosa Bad Gyal, na Mushkaa amb la qual també tenen una cançó junts. Capdepera es va omplir de gom a gom. Drew K., va aprofitar l’escenari per fer un homenatge a l’equip de futbol de Capdepera, l’Escolar.

Estam a l'expectativa de si el concert es tornarà a fer a Capdepera i de, sobretot, quins artistes seran els protagonistes de la jornada d’enguany. Ben segur que la plaça del Sitjar tornarà a ser un punt de trobada d’entre tots els amants de la música urbana en català.

Júlia Crespo, IES Capdepera