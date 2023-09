UOB: «La manifestació del 29-S va demostrar que la força de reivindicació de la societat balear en la defensa de la llengua catalana és ferma i decisiva»

El sindicat Unió Obrera Balear (UOB) ens parla sobre la històrica manifestació de les camisetes verdes 10 anys després:

Què va significar la gran manifestació del 29 de setembre de 2013?

La manifestació del 29 de setembre de 2013 va demostrar, entre moltes altres coses, que la força de reivindicació de la societat balear en la defensa de la llengua catalana és ferma i decisiva.

Quines creis que varen ser les principals claus per a aconseguir una mobilització tan massiva?

La participació de molts agents socials, motivada per l’agressió sistemàtica de l’administració Bauzá a la llengua pròpia de les Illes Balears i a un sistema educatiu públic i de qualitat.

Què va representar per a vosaltres tota aquella mobilització?

La sectorial d’Ensenyament d’Unió Obrera Balear va néixer d’aquell descontentament general per a defensar un sistema educatiu públic de qualitat així com el professorat encarregat de mantenir i sustentar aquest sistema davant la inacció generalitzada de la resta de sindicats.

Creis que les polítiques desenvolupades pels governs progressistes varen respondre a les demandes d'aquelles mobilitzacions?

Clarament no. És cert que s’han millorat alguns aspectes, però l’Administració anterior no v serprou valenta i molts d’aspectes no es varen tractar amb la suficient fermesa i determinació, com ara el blindatge de la llengua catalana a les escoles.

Com valorau la situació actual, amb la perspectiva d'aquests deu anys?

De moment estam a l’expectativa dels passos a seguir per l’actual Administració, però tenim clar que l’oposició d’UOB contra algunes mesures que s’han anunciat –com ara la lliure elecció de llengua o la lliure elecció de centre– serà absoluta.

Haurem de tornar a treure les camisetes verdes?

La situació és complexa perquè molta gent està cansada. La pandèmia i la implantació de la LOMLOE han suposat un esgotament important del cos docent, que no ha vist, en molts casos, recompensats els seus esforços. Ara bé, si la situació ho requereix, evidentment que es tornaran a treure.