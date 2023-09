Josep Maria Llauradó: «M'ho he passat bé amb 'Unico grande amore' de Toni Padilla, i sempre Kafka i llibres d'història moderna»

L'escriptor Josep Maria Llauradó respon el qüestionari de dBalears de la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Com tot l'any amb cinc minuts diaris de premsa digital i hores de paper els caps de setmana.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Tenia pendent el Tristram Shandy, magnífic i ben profitós, i m'ho he passat bé amb 'Unico grande amore' de Toni Padilla, i sempre Kafka i llibres d'història moderna.

'Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

N'hi ha moltes i molt desiguals, he repassat 'Doctor en Alaska' però sense abusar, i sempre 'The Wire' si queda algú que no l'hagi adorat.

'Quin és el millor record d'estiu que tens?

Molts, però són això, records, fa poc vaig veure una taula amb quaderns d'estiu per a infants i gairebé vaig plorar.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

No especialment, però l'aire condicionat d'alguns hotels és addictiu.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Anar a alguns llocs que no penso explicar ni divulgar.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

«Jo t'estimo igual siguis de Venus o de Premià de Dalt...» i totes les de Bach i Beethoven.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Estalviar aigua i no abusar del cotxe i fotre'm dels negacionistes de la catàstrofe climàtica.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No.