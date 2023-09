Fanny Tur: «Com a imprescindible absolut per tenir a qualsevol biblioteca recoman la Poesia Completa de Jaume Vidal Alcover editat per AdiA»

Fanny Tur, és historiadora, activista cultural i directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera (AHEF) i de les biblioteques municipals d'Eivissa ciutat. Tur ens comenta les seves preferències i recomanacions per aquest estiu en la sèrie d'entrevistes de dBalears 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

Faig el mateix tot l'any: a través de les webs de diaris com dBalears, Arabalears (subscrita), vilaweb (estic subscrita), elnacional.cat, el diari Público i els caps de setmana compr la premsa en paper. Tenc poc temps per veure tele i escoltar ràdio, però a la nit quan puc, veig i escolt IB3, veig TV3 i escolt Catalunya Ràdio, Ona Mediterrània i les cadenes locals, a estones.

Som més de la premsa escrita. Els dissabtes vaig a recollir l'Ara i compr la premsa local. Som de la generació del paper.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Difícil dir només uns pocs. Aquest estiu he llegit entre altres els llibres que vaig comprar a la fira de Palma el passat juny i les compres habituals. També 'Calvià, els dies més obscurs' de Manel Suárez i Almudena Garcia-Rubio i com a imprescindible absolut per tenir a qualsevol biblioteca recoman la Poesia Completa de Jaume Vidal Alcover editat per AdiA.

Aquest estiu he aprofitat per rellegir literatura russa: 'Dos amics' i 'Infeliç' d'Ivan Turgénev o 'Les nits blanques' de Dostoievski de Viena i Angle editors. També he llegit 'Picasso con los exiliados' de Mercedes Guillén, editat per Muñeca infinita. Ara començaré els tres que m'ha enviat l'Ajuntament de Santanyí: els premis Bernat Vidal, de Teatre i el Vidal Ferrando. També 'Dones de la sal' d'Esperança Marí Maians editat per Miquel Costa.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Em sap greu, però ara mateix no et puc dir cap títol. No en veig cap.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Quan era petita i anava a Balansat a visitar els meus avis. El meu avi Miquel sempre tenia històries per contar.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A casa, sota una olivera al jardí, llegint. Baix a Vila per fer feina, surt a dinar o sopar pel poble on visc (Jesús) i em tanco a casa esperant que passi l'estiu.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Si, anar uns dies a Formentera. Si cau en cap de setmana celebro sempre allí el meu aniversari perquè les meues primeres passes les vaig donar allí. Fa anys cada estiu passava uns dies a algun poble de Mallorca i el setembre a Menorca quan els meus fills eren petits, però ara ja no em dona la vida. No tenc temps.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Jo tenc una enamorada' o qualsevol d'UC o de Ressonadors.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Tenim plaques solars, cotxe elèctric, posam el mínim l'aire condicionat i si el posam (enguany) a la nit és a 27 graus. Pos a eixugar la major part de la roba al sol. No compr mai a través d'Amazon. Res de fruites exòtiques. Producte local sempre que puc. Anar amb el senalló a comprar sempre que puc. Sé que això no és res. Som insostenibles.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Només a la Diada d'Eivissa, el 8 d'agost, a l'ofrena floral a Guillem de Montgrí.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No, però he anat al concert de Ressonadors el passat 11 d'agost. Un exitàs. Més de 5 000 persones cantant a cor.