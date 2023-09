Lluís Apesteguia: «Seguesc 'Heartstopper', una sèrie d'adolescents i per a adolescents sobre joves LGTBI, que crea referencialitats»

Lluís Apesteguia, Coordinador General de MÉS per Mallorca, Diputat i batle de Deià, ens parla de les seves preferències i recomanacions per a l'estiu en aquesta entrevista de la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Un poc com la resta de l'any, tot i que d'una forma més relaxada. Normalment llegesc tots els digitals quan m'aixec, i després vaig mirant les xarxes socials. El cap de setmana m'hi entretenc un poc més i compr diaris en paper.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Llegesc 'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres' d'Irene Solà, i ara fa poc en vaig acabar un que m'ha agradat i sorprès bastant, i diria que casa bé amb aquestes dates: 'La memòria més secreta dels homes', de Mohamed Mbougar Sarr.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Ara acab de veure la segona temporada de 'Heartstopper'. És una sèrie d'adolescents i per a adolescents sobre joves LGTBI, que crea unes referencialitats (amb totes les bonances i tots els defectes de les sèries d'adolescents) que quan jo anava a l'institut les persones amb una sexualitat o una identitat dissident no teníem. N'estic content, i ho gaudesc amb una mica de nostàlgia.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els llargs dematins o horabaixes jugant amb els cosins. Per als que hem tengut la sort de tenir una infància feliç, sempre és un refugi on tornar per agafar forces.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A la Mallorca actual, els llocs secrets convé no difondre-los... però vaja, com tothom cerc llocs amb poca gent on estar tranquil i en remull. Tanmateix he de confessar que a la sala de ca nostra, que és una casa molt antiga de parets gruixadíssimes, hi fa molt bon estar...

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

No, diria que no... és una època bona per a improvisar!

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Aquest estiu escolt molt The Tyets... La que em queda més gravada diria que és 'Olívia'.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Intent passar la calor un poc a l'antiga manera: concentr les tasques a les hores més fresques i al migdia atur. No tenc aire condicionat, així que com a molt empr un ventilador de peu que tenc i vaig movent d'una habitació a l'altra. De totes maneres a Deià a allò que ens hem hagut d'avesar és a viure sense gastar gaire aigua...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

A més de les de Deià i Llucalcari, òbviament, solc anar a les dels pobles veïnats... Enguany la veritat és que amb els amics no ens hem mogut tant com altres anys, deu ser que ens feim grans... Vaig anar a Esporles i Santa Maria, i supòs que aniré a Valldemossa i Sóller. Amics ja m'han dit de pegar un bot a Porreres i Felanitx, i qualcuna altra caurà!

De neofestes, enguany he anat al Much, i al Cosso!

Has anat o aniràs a qualque festival?

Per ara just a la Mobo.