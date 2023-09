Enric Pozo Mas: «Recoman la sèrie 'Gambit de Dama' i el darrer llibre de Toni Gelabert 'Els silencis imposats'»

Enric Pozo Mas, President de la Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal i col·laborador de dBalears respon el qüestionari de la sèrie 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

Llegint diaris digitals i premsa escrita, la ràdio i xarxes socials.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic llegint '32 de març' de Xavier Bosch, i alhora vos propòs alguns títols com: 'El Batec del mar' de Jordi Molist; 'París érem nosaltres' d'Andreu Claret i el darrer llibre d'un escriptor del meu poble de Maria de la Salut en Toni Gelabert amb la novel·la 'Els silencis imposats'.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

A l'estiu veig molt poca televisió, però si encara no heu vist 'Gambit de Dama', vos la recoman.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Compartir els vespres amb els amics i la família, fent sopars amb productes de la nostra terra i recordar les vivències que hem compartit al llarg dels anys i conèixer noves experiències i viatges

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

La plaça del meu poble Maria de la Salut, les caminades per la platja de Muro i cercar alguna platja o cala poc massificada de la que no vull dir el nom, perquè hem de poder guardar algun racó per als ciutadans de les nostres Illes.

A l'estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sopar de tumbet amb amics i familiars i alguna festa particular on no falti la música.

Quina cançó no t'has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Una Lluna a l'aigua' de Txarango.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Recerca d'espais oberts com places on hi ha arbres i platges i utilitzar el menys possibles ventiladors i aires condicionats i menjar i beure begudes KM0.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Vaig ser a La Patrona de Pollença.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Estic assistint als concerts del Festival de Jazz de sa Pobla. El 26è Rock'N'Rostoll, un festival únic al mig del rostoll i organitzat pels joves de Maria de la Salut sense cap pretensió econòmica i amb l'objectiu de gaudir d'una nit plena de música per a totes les edats.