Joan CiberSheep: «Darrerament m'inform a Mastodon. Hi ha un parell de bots que repiulen diaris i notícies»

L'Androide replicat, escriptor, músic i padrí Joan CiberSheep ens parla de les seves preferències d'estiu en un nou lliuramentd e la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

Darrerament, a Mastodon. Hi ha un parell de bots que repiulen diaris i notícies.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic entre un parell bo de coses: El còmic de Nimona de ni N.D. Stevenson, les tires de n’Oglaf, el relat de 'The Thing (Who Goes There?)' de John W. Campbell i 'S' de J.J. Abrams.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

La segona temporada de Heartstopper clar (https://moixamental.cat/2022/05/01/que-ens-ha-semblat-heartstopper/), la darrera d’Inside Número 9.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El primer cop que vaig fer vela i em tornaren a cases en moto.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A l’aiguavés de darrere.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Els dies lliures, ballar nu a la terrassa.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Padam, padam' de Kylie Minogue.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Mètodes tradicionals: ventall, poca roba i banyar-se dins la mar.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

He anar a ballar amb els dimonis de Sant Joan.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No sé què vos he de dir. Som més de concerts petits. Vàrem anar a veure els Clamm, Putochinomaricón, Skynet Johanson i les Pvssydònia.