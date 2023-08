Sebastià Bennàsar: «Recoman molt 'L’illa de les tres taronges' de Jaume Fuster... el 1983 ja es feia narrativa èpica en català i molt bona»

Nou lliurament de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona'. En aquesta ocasió és l'escriptor i periodista, Sebastià Bennàsar, qui contesta el qüestionari i ens fa algunes recomanacions culturals.

Com t'informes durant l'estiu?

Com sempre, amb les webs dels diaris que consumeixo habitualment, que en són molts i ocasionalment hi afegeixo alguns dies el diari en paper. En canvi aquests dies pràcticament no escolto la ràdio perquè els programes d’estiu solen ser molt dolents.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

La lectura no té èpoques millors o pitjors. Per qüestions de feina és un estiu de relectures i recomano molt 'L’illa de les tres taronges' de Jaume Fuster, la demostració que el 1983 ja es feia narrativa èpica en català i molt bona.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No en miro gaire, de sèries, però a mi em va encantar 'Hunters' i també, ni que sigui per veure els paisatges de Mallorca des d’una altra perspectiva, 'La Caza, Tramuntana'.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

La primera vegada que vaig provar el gelat de festuc. Tenia cinc anys i em va semblar una troballa genial.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Odio la calor, el millor lloc és una butaca amb aire condicionat i molts llibres per llegir.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Tornar a Mallorca per vacances.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Olivia', dels Thiets.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Dutxa sempre amb aigua freda, així no gastes escalfant-la, però crec que entre els ventiladors i l’aire condicionat quan ja no es pot més i tot el que posam a la nevera no hi contribuïm gaire a fer-ho sostenible.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No!!! Odio les aglomeracions i les gentades. Si de cas trauré el cap a les festes des Pla de Na Tesa, però només una estona curta per anar a veure Acorar, és el dia que tothom està assegut i tranquil... En tot cas, i de forma molt seleccionada, a alguna activitat infantil de les festes del Tura d’Olot si no me queda més remei que acompanyar les criatures. De veres que no fa falta fer festes d’aquest tipus...

Has anat o aniràs a qualque festival?

Per la mateixa raó d’abans, no se m’ocorre cap altra tortura pitjor!