Clara Fiol: «Les darreres setmanes no em trec del cap 'Barbie girl', d'Aqua»

Nou lliurament de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona'. En aquesta ocasió és la cantant i poeta Clara Fiol que respon el qüestionari i ens desvetla alguns dels seus secrets d'estiu.

Com t'informes a l'estiu?

Xarxes principalment

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

'Les meves idees estúpides', de Bernardo Zannoni, editat en català per Club Editor, una novetat. És una novel·la molt estranya i original, una faula que ens ajuda a comprendre l'animalitat humana.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

'Stath Lets flats', Filmin

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El del 2020, sense ni un guiri a l'illa.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A la feina. Amb l'aire condicionat. M'agrada més anar a nedar quan baixa la temporada turística.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Tenc mitja família fora, i mos trobam cada estiu durant quinze dies en una casa a s'Arenal. Som com el reducte dels gals a Astèrix i Obèlix, en una casa baixa envoltada d'hotels.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Barbie girl, d'Aqua.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

A la mallorquina: persianes tancades fins que el sol baixa, finestres obertes de nit (i mosquitera).

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Aquest estiu he fet molta feina i no he pogut. Duc clavat no poder assistir al Cosso de Felanitx.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Vaig anar a la nit d'agitació folklòrica de Mallorca Literària, amb Mar Grimalt, Rodrigo Cuevas i Sor Estiercol. Va ser un luxe.